Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Pour ceux ayant écrit avant le 8 décembre

Le père Noël répondra aux milliers de lettres des enfants cette année

durée 12h00
16 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Les centaines de milliers d'enfants qui ont écrit au père Noël pour lui faire part de leurs souhaits recevront une réponse cette année.

L'an dernier, une grève chez Postes Canada avait fait en sorte que le père Noël n'avait pas pu répondre aux enfants qui lui avaient écrit, même s'il avait lu toutes leurs lettres.

Cette année, tous les enfants qui ont envoyé leur lettre portant le code postal emblématique H0H 0H0 avant le 8 décembre recevront une réponse.

Selon Phil Legault, qui est porte-parole pour Postes Canada, plus d'un million de lettres sont envoyées au père Noël chaque année.

«C'est une période très chargée pour nos lutins postiers», a souligné M. Legault dans un courriel lundi.

«Nos employés adorent voir les lettres adressées au père Noël passer dans notre système

Postes Canada et le syndicat représentant ses employés ont conclu une entente de principe en novembre, après deux ans de négociations.

Aaron Sousa, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les emplois de Transplant Québec seront sécurisés lors de la fusion avec Héma-Québec

Publié hier à 18h00

Les emplois de Transplant Québec seront sécurisés lors de la fusion avec Héma-Québec

Transplant Québec et Héma-Québec entament des discussions afin que la fusion des deux organisations — prévue dans le projet de loi 7 — se fasse sans impact sur le processus de don d'organes. Les emplois du personnel de Transplant Québec seront sécurisés dans le processus de transfert des activités. Dans un communiqué diffusé lundi, Héma-Québec ...

LIRE LA SUITE
Les jeunes sont plus heureux au Québec qu'ailleurs au pays

Publié hier à 15h00

Les jeunes sont plus heureux au Québec qu'ailleurs au pays

Joshua Bujold, un étudiant en psychologie optimiste qui en est à sa première session au Collège Dawson, à Montréal, a été surpris d'apprendre que le bonheur des jeunes Canadiens avait chuté. C'est que la situation est bien différente au Québec. La province natale de Joshua Bujold fait figure d'exception parmi les données montrant que le ...

LIRE LA SUITE
Les pharmaciens d'hôpitaux et en CHSLD votent pour des moyens de pression

Publié le 11 décembre 2025

Les pharmaciens d'hôpitaux et en CHSLD votent pour des moyens de pression

En colère face à l'inaction du gouvernement dans les négociations pour renouveler leur entente de travail, les pharmaciens d'établissement ont voté à 99 % en faveur d'un mandat pour mettre en œuvre des moyens de pression au moment qu'ils jugent opportun. Près de 1200 pharmaciens qui travaillent en milieu hospitalier ainsi que dans les CHSLD et ...

LIRE LA SUITE