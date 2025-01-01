Nous joindre
Trois sources d'inquiétudes identifiées par les professionnels de la santé

Saison de la grippe: des réticences persistent face à la vaccination, dit un sondage

25 décembre 2025
Par La Presse Canadienne

Alors que la saison de la grippe bat son plein, un sondage réalisé par la division de la firme Léger consacrée à la recherche dans le domaine de la santé démontre que 28 % des Canadiens sont réticents à se faire vacciner contre l’influenza.

Trois principales sources d’inquiétude ont été identifiées par les 300 professionnels de la santé consultés par la firme de sondage.

La vice-présidente de Léger Healthcare, Melicent Lavers-Sailly, a indiqué en entrevue que les principales craintes sont liées à l'innocuité et les effets secondaire, suivi par la désinformation par des influenceurs sur les réseaux sociaux et la méfiance envers le gouvernement et les autorités de santé publique.

Le sondage indique également que seuls 40 % des professionnels de la santé ont confiance de pouvoir aborder le sujet de la réticence à la vaccination avec leurs patients.

Le sondage a été réalisé du 3 au 7 novembre 2025 auprès de 300 professionnels de la santé, répartis de manière égale entre médecins généralistes, infirmières et pharmaciens, par le biais d’un sondage QuickPulse de Léger Healthcare. Sur la base de leurs réponses et commentaires, un sondage Omnibus a ensuite été réalisé du 14 au 17 novembre auprès de 1521 Canadiens par le biais du panel Léo.

Une marge d’erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste dans un sondage par panel, selon Léger.

La Presse Canadienne

