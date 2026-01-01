Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

À caractère sexuel

Les hypertrucages sur X montrent le besoin de réglementation, selon des groupes

durée 09h00
13 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Des groupes de défense des femmes et des enfants soutiennent que la récente vague d'hypertrucages sexuels sur le réseau social X montre que le gouvernement doit créer un organisme de réglementation numérique.

Le Centre canadien de protection de l'enfance et le Fonds d'action et d'éducation juridique pour les femmes réclament tous deux la mise en place d'un organisme de réglementation numérique, similaire à celui proposé par le gouvernement libéral en 2024.

Ces dernières semaines, la prolifération d'hypertrucages à caractère sexuel créés par l'agent conversationnel d'Elon Musk, Grok, a déclenché une vague de réactions négatives à l'échelle mondiale.

Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, Evan Solomon, a déclaré dimanche que le Canada n'envisageait pas d'interdire X; une idée qui a été évoquée au Royaume-Uni.

La décision de M. Solomon a été saluée par M. Musk sur X, qui a partagé un message à ce sujet et y a ajouté un drapeau canadien et une émoticône en forme de cœur.

Le gouvernement libéral a présenté un projet de loi visant à criminaliser les hypertrucages sexuels non consensuels à la fin de l'année dernière, mais les groupes estiment que cela ne suffit pas.

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les Canadiens vivent en bonne santé moins longtemps

Publié le 9 janvier 2026

Les Canadiens vivent en bonne santé moins longtemps

Les Canadiens vivent en bonne santé moins longtemps, montrent les données de Statistique Canada sur l'espérance de vie ajustée sur la santé (EVAS), dévoilées vendredi. En 2023, l'EVAS à la naissance était de 66,9 ans, soit deux ans de moins qu'en 2019 et 2020. Comparativement à l'espérance de vie, l'EVAS tient compte à la fois de la morbidité et ...

LIRE LA SUITE
Le quart des Canadiens préféreraient ne pas savoir qu'ils sont atteints d'alzheimer

Publié le 9 janvier 2026

Le quart des Canadiens préféreraient ne pas savoir qu'ils sont atteints d'alzheimer

La stigmatisation qui persiste autour de la maladie d'Alzheimer freine les gens à aller chercher de l'aide. Un quart des Canadiens préféreraient ne pas savoir s'ils en sont atteints et la moitié ne sauraient pas par où commencer pour obtenir de l'aide, apprend-on dans un nouveau sondage Léger. Les résultats du coup de sonde ont été dévoilés cette ...

LIRE LA SUITE
Rendre les résidences plus inclusives et sécuritaires pour les aînés LGBTQ+

Publié le 7 janvier 2026

Rendre les résidences plus inclusives et sécuritaires pour les aînés LGBTQ+

Les personnes âgées issues de la diversité sexuelle et de genre peuvent se sentir isolées, et même vivre de l'intimidation dans les résidences pour aînés. La Fondation Émergence veut former 10 000 membres du personnel à travers le Québec afin de rendre les milieux de vie pour aînés plus inclusifs et sécuritaires pour cette population. Déjà, plus ...

LIRE LA SUITE