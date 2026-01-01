Nous joindre
Le commissaire à la protection de la vie privée enquête sur les hypertrucages de X

durée 15h05
15 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

Le commissaire fédéral à la protection de la vie privée enquêtera sur la prolifération des hypertrucages à caractère sexuel créés par Grok et partagés sur X.

Philippe Dufresne a élargi l'enquête en cours sur X et a lancé une enquête connexe sur xAI, la société d'Elon Musk derrière Grok.

Son bureau indique que les enquêtes viseront à déterminer si ces entreprises respectent la loi fédérale sur la protection de la vie privée dans le secteur privé.

Elles examineront si xAI et X ont obtenu un «consentement valide» pour collecter, utiliser et divulguer des informations personnelles afin de créer des hypertrucages, y compris du contenu explicite.

M. Dufresne affirme que l'utilisation d'informations personnelles sans consentement pour la création d'hypertrucages pose de graves risques pour les droits à la vie privée des individus.

Le bureau du commissaire à la protection de la vie privée a déclaré avoir informé les entreprises mercredi au sujet de l'enquête.

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne

