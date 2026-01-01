Fred prédit un printemps hâtif

Fred, la marmotte gaspésienne, est sorti de sa maisonnette, lundi matin, pour prédire un printemps hâtif.

Chaque année, les Gaspésiens du secteur de Val-d'Espoir, à Percé, se rassemblent pour apercevoir la marmotte faire sa prédiction.

Cette année, Fred a prédit que l'hiver arriverait plus tôt.

Selon la légende, si la marmotte voit son ombre, l'hiver durera encore six semaines. Si elle ne la voit pas, le printemps arrivera tôt.

Cette tradition remonte à l’Europe médiévale, lorsque les agriculteurs croyaient que la sortie des hérissons de leurs terriers pour attraper des insectes annonçait le début du printemps.

D'autres marmottes sont à l'œuvre au Canada, mais l'une d'entre elles restera bien au chaud, en raison d'une tempête hivernale. Le gouvernement néo-écossais a annoncé dimanche que l'événement de Sam de Shubenacadie avait été annulé en raison des conditions météorologiques.

En Ontario, Willie de Wiarton doit se prononcer plus tard en matinée.

L’an dernier, les célèbres rongeurs du Canada, réputés pour leurs prédictions, étaient partagés quant à l’arrivée du printemps.

Par ailleurs, Lucy le Homard, dans la communauté de Barrington, au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, s’apprête aussi à faire ses prédictions. Depuis 2018, ce crustacé donne le coup d’envoi du festival de la pêche au homard de la Nouvelle-Écosse.

Aux États-Unis, Phil de Punxsutawney a vu son ombre, prédisant ainsi six semaines supplémentaires de temps hivernal.

Le verdict de la marmotte du Punxsutawney Groundhog Club, dans l'ouest de la Pennsylvanie, ne manquera pas de décevoir, alors que l'hiver a été rude pour bien des Américains.

La Presse Canadienne