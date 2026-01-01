Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

À cause du blocus pétrolier

Les transporteurs annulent leurs vols vers Cuba, mais rapatrieront leurs clients

durée 13h00
10 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Les Canadiens qui se trouvent actuellement à Cuba attendent leur vol de retour, alors que la crise énergétique s'aggrave dans ce pays en raison du blocus pétrolier imposé par les États-Unis.

Les principales compagnies aériennes canadiennes, dont Air Canada, Air Transat et WestJet, ont suspendu leurs vols vers Cuba.

Les trois transporteurs ont confirmé leur intention de rapatrier les voyageurs au Canada.

Air Canada a dit avoir pris la décision d'annuler ses vols vers Cuba en raison des avis diffusés par les gouvernements concernant «le manque de fiabilité de l’approvisionnement en carburant d’aviation dans les aéroports cubains».

Citant également la pénurie de carburant d’aviation annoncée par les autorités cubaines, Air Transat a choisi d'annuler tous ses vols vers Cuba jusqu’au 30 avril. L'entreprise québécoise mettra en place des vols de rapatriement vers le Canada «au cours des prochains jours».

WestJet, de son côté, a confirmé qu'elle réduira progressivement ses opérations hivernales vers Cuba, une décision qui touchera aussi Vacances Sunwing, Vacances WestJet et Vacances WestJet Québec.

Cuba est confrontée à une crise énergétique qui s’aggrave en raison du blocus américain sur le pétrole destiné à l’île. La pénurie de carburant est la dernière mesure visant à rationner l’énergie, l’administration du président américain Donald Trump ayant coupé Cuba de ses sources d’approvisionnement en carburant.

Le pays dépendait du pétrole vénézuélien, une source vitale qui lui a été coupée par le gouvernement américain. Le mois dernier, M. Trump a signé un décret autorisant l’imposition de droits de douane sur les marchandises provenant de pays qui vendent ou fournissent du pétrole à Cuba.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ottawa prévoit d'ajouter 8000 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques

Publié à 18h00

Ottawa prévoit d'ajouter 8000 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques

Le gouvernement fédéral compte augmenter le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles à travers le pays dans le cadre de sa nouvelle stratégie automobile. Ottawa prévoit de dépenser plus de 84 millions $ pour ajouter 8000 bornes de recharge pour véhicules électriques au parc existant, qui compte déjà plus de 30 000 ...

LIRE LA SUITE
Les médecins s’inquiètent des répercussions négatives de l’IA sur la santé

Publié à 15h00

Les médecins s’inquiètent des répercussions négatives de l’IA sur la santé

Les Canadiens qui ont suivi des conseils d'intelligence artificielle en matière de santé sont cinq fois plus susceptibles d’avoir subi des effets néfastes que les autres, prévient un rapport de l'Association médicale canadienne dont La Presse Canadienne a pu prendre connaissance avant sa publication, mardi. La troisième édition de l’Étude de ...

LIRE LA SUITE
Le déploiement du portail Votre santé sera étendu dans les prochaines semaines

Publié à 11h00

Le déploiement du portail Votre santé sera étendu dans les prochaines semaines

Un peu plus d'un an après la création de Santé Québec, la présidente et cheffe de la direction, Geneviève Biron, dresse un bilan plutôt positif, quoiqu'elle affirme rester lucide par rapport aux défis dans le système de santé québécois. Un important projet numérique est en train de se mettre en branle: il s'agit de Votre santé, un nouveau portail ...

LIRE LA SUITE