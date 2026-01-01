Un cocktail météo s'abat sur une grande partie du Québec

Un cocktail météorologique de pluie, neige et pluie verglaçante va toucher vendredi une grande partie du Québec et devrait se poursuivre pour le reste de la fin de semaine de Pâques.

Environnement Canada a lancé plusieurs alertes météorologiques en matinée pour la grande majorité de la province.

De 5 à 10 millimètres de pluie verglaçante sont notamment attendus en Mauricie, dans le secteur de Québec, en Chaudière-Appalaches, mais aussi dans le Bas-Saint-Laurent et sur une partie de l'Estrie.

L'agence fédérale a précisé que la pluie verglaçante se changera en pluie à la mi-journée et que les routes et trottoirs «deviendront probablement glacés et glissants».

D'autres secteurs ne seront pas en reste, alors qu'une tempête de neige doit s'abattre jusqu'à la nuit de vendredi à samedi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Charlevoix, sur la Côte-Nord et dans le Bas-Saint-Laurent. De 15 à 35 centimètres de neige pourraient tomber dans ces régions.

«Une seconde dépression apportera encore des quantités significatives de neige sur ces régions dimanche», a ajouté Environnement Canada.

La pluie viendra jouer les trouble-fêtes ailleurs au Québec. De 10 à 20 millimètres de pluie sont prévus jusqu'à vendredi soir en Outaouais, à Témiscamingue, dans les Laurentides, dans Lanaudière et en Mauricie.

D'après Environnement Canada, la pluie et les températures douces pourraient accélérer la fonte du couvert neigeux et risquent de faire augmenter le niveau de certains cours d'eau.

«Une seconde dépression apportera encore de la pluie et des températures douces de samedi après-midi à dimanche matin. Les quantités de pluie attendues pour le second système pourraient être plus importantes que lors du premier événement», a-t-il été signalé.