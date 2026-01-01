Québec veut convertir 5000 places de garderie en places subventionnées, dès l’automne

La nouvelle ministre de la Famille, Catherine Blouin, a annoncé samedi matin le lancement dans les prochains jours d'un appel de projets qui permettra de convertir 5000 places de services de garde non subventionnées en places subventionnées, dont quelque 500 places en centres de la petite enfance (CPE).

L'annonce s'inscrit avec la mesure qui a été annoncée lors du dernier budget du ministre des Finances, Eric Girard, le 18 mars dernier, qui prévoit un investissement d'environ 400 millions $ pour sa mise en œuvre.

L'appel de projets sera ouvert du 7 au 29 mai, indique le communiqué du cabinet de la ministre de la Famille. Il sera divisé en deux volets, soit pour les garderies qui souhaitent convertir leurs places non subventionnées en places à 9,65 $ par jour et pour celles qui souhaitent profiter de l'occasion pour se convertir en CPE.

«Les projets retenus seront annoncés cet été et les places seront graduellement converties dès l'automne», précise le communiqué.

«Je suis très fière que notre gouvernement ait créé plus de 37 000 places subventionnées et près de 11 000 places ont été converties en places subventionnées depuis le lancement du grand chantier pour les familles en 2021», a déclaré la ministre de la Famille, Catherine Blouin.

La Presse Canadienne