Les employés de Postes Canada s'apprêtent à savoir s'ils ont un nouvel accord

Les employés de Postes Canada devraient savoir s'ils ont obtenu un nouvel accord de principe après plus de deux ans de conflit social, le syndicat devant publier lundi les résultats du scrutin.

Quelque 55 000 membres du Syndicat canadien des travailleurs et travailleuses des postes ont commencé à voter le 20 avril sur une convention collective de cinq ans prévoyant des augmentations salariales de 6,5 % et de 3 % au cours des deux premières années.

Postes Canada et le syndicat s’affrontent depuis longtemps sur les salaires et les changements structurels au sein du service postal, les travailleurs ayant organisé des piquets de grève à plusieurs reprises tout au long du processus de négociation.

Les deux parties ont convenu de ne pas recourir à la grève ou au lock-out pendant le vote de ratification, bien que les employés se prononcent également sur l’autorisation d’un mandat de grève au cas où ils rejetteraient l’accord.

Environ 60 % du conseil d'administration du syndicat a approuvé la convention collective proposée, affirmant qu'elle garantissait la sécurité de l'emploi, mais la présidente du syndicat a demandé aux membres de la rejeter, arguant qu'elle réduisait les droits et la rémunération.

Postes Canada a annoncé vendredi avoir enregistré une perte de 205 millions $ avant impôts au premier trimestre de l'année, alors qu'elle poursuit ses réformes visant à remédier à ses difficultés persistantes.