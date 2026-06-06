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Société

Une baisse de 206 millions $

Hydro-Québec affiche un bénéfice net en baisse pour son premier trimestre

Hydro-Québec affiche un bénéfice net en baisse pour son premier trimestre
Photo: La Presse Canadienne
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Hydro-Québec rapporte un bénéfice net de 1,850 milliard $ au premier trimestre de l'année, en baisse de 206 millions $ par rapport à la même période en 2025.

Les ventes d'électricité ont été en hausse de 275 millions $ au Québec pour les trois premiers mois de 2026, essentiellement en raison des températures plus froides cet hiver.

Cet écart favorable a toutefois été annulé par un recul de 272 millions $ des exportations, en plus d'achats d'électricité plus importants hors Québec, a mentionné la société d'État vendredi.

Selon le vice-président exécutif et chef de la direction financière, Maxime Aucoin, Hydro-Québec a été confrontée à «un contexte énergétique exigeant», marqué par des périodes de froid intense à l'hiver et par la faible hydraulicité observée au cours des trois dernières années.

«Au premier trimestre, Hydro-Québec a enregistré un volume record de ventes au Québec. Dans ce contexte, nous avons assuré une gestion rigoureuse de nos ressources énergétiques afin de répondre aux besoins de la clientèle», a déclaré M. Aucoin dans un communiqué.

La société d'État a adopté une gestion de «ses ressources avec rigueur», ce qui comprend une réduction de ses ventes à court terme sur les marchés d’exportation et une augmentation de ses achats d’électricité, a-t-elle indiqué.

Au cours du premier trimestre, les importations ont connu un bond de 446 millions $ par rapport à la même période l'an dernier.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

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