Québec investit 393 millions $ sur cinq ans pour des services aux proches aidants

Québec investit 393 millions $ sur cinq ans dans son nouveau plan d'action pour les proches aidants, présenté jeudi par la ministre de la Santé, Sonia Bélanger. Les sommes serviront à améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes en offrant des services, comme le soutien psychosocial et le répit.

De l'enveloppe, 96 % de l'argent sera consacré directement au soutien et aux services aux proches aidants. L'objectif du plan d'action est de mieux reconnaître les proches aidants, les rejoindre plus tôt et leur offrir le bon soutien, au bon moment, a mentionné Mme Bélanger. «Nous sommes une des rares nations à avoir une loi spécifique sur les proches aidants», a vanté la ministre en point de presse à Saint-Sauveur.

Elle a également déclaré qu'elle souhaite que les organismes communautaires ainsi que les Sociétés Alzheimer développent plus de centres de jour. «Ça, c'est extrêmement important, avec des services directs à la personne», a commenté Mme Bélanger.

Par ailleurs, les premiers résultats de l'Enquête québécoise sur la santé et le bien-être des personnes proches aidantes, menée par l’Institut de la statistique du Québec, ont été publiés mercredi. Les données montrent que 27 % des Québécois de 15 ans et plus agissent comme proche aidant en 2024-2025, ce qui représente plus de 2 millions de personnes. La majorité (71 %) le fait auprès d’un aîné 65 ans et plus.

Les données indiquent une plus forte proportion de proches aidants dans certains groupes. Environ 40 % des personnes proches aidantes ont entre 45 et 64 ans, et les femmes sont plus nombreuses que les hommes à assumer ce rôle.

Le Plan d'action pour les personnes proches aidantes 2026-2031 propose 50 actions qui sont réparties dans quatre grands axes. D'abord, d'aider à la reconnaissance et l'autoreconnaissance; améliorer l'information et la formation des intervenants, mais aussi des proches aidants; renforcer l'offre de services directs; et créer des conditions favorables à l'équilibre de vie des proches aidants, notamment la conciliation travail-études-proche aidance.

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Katrine Desautels, La Presse Canadienne