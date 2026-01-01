Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Été 2026

Les Canadiens continuent de voyager en avion malgré la hausse des prix

durée 15h00
3 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Par La Presse Canadienne

Les Canadiens continuent de prendre l'avion cet été, même si les prix des billets restent bien supérieurs à ceux de l'année dernière, et ce, malgré une récente baisse du coût du carburant.

Fin juin, les tarifs aériens en classe économique sur les vols intérieurs restaient supérieurs de 11 % à ceux de l’année précédente, tandis que les tarifs internationaux étaient globalement comparables d’une année à l’autre, selon la plateforme de recherche de voyages Kayak.

Néanmoins, les principales compagnies aériennes nord-américaines ont indiqué que la demande à l’approche de la haute saison s’était révélée solide, malgré l’intensification des conflits mondiaux et le désintérêt des Canadiens pour les voyages aux États-Unis.

«Nous sommes dans le vert depuis la majeure partie des deux derniers mois. Malgré de multiples hausses des tarifs, nous n’avons pas constaté de baisse de la demande», a rapporté Mark Galardo, directeur commercial d’Air Canada, aux analystes le 30 avril, en référence aux vols estivaux.

En mai, le volume des voyages en Amérique du Nord s’est maintenu alors même que les chocs énergétiques et de transport liés à la guerre en Iran ébranlaient l’économie mondiale, selon l’Association internationale du transport aérien (IATA).

«La demande semblait encore largement résistante face aux prix élevés du carburant et des billets d’avion», a affirmé mardi le directeur de l’association, Willie Walsh, dans un communiqué.

Cette tendance se confirme tout particulièrement au Canada, où certains habitants font des sacrifices dans d’autres domaines afin de pouvoir se permettre de voyager.

Environ 42 % des Canadiens ayant répondu à une enquête menée par l’entreprise de récompenses en remises en argent Rakuten ont déclaré réduire leurs dépenses dans d’autres domaines, même s’ils dépensent davantage pour des voyages en avion plus onéreux.

«Malgré la hausse des coûts et la volatilité qui influencent les habitudes de consommation, nombreux sont ceux qui font délibérément des compromis dans d’autres domaines pour préserver leurs voyages, ce qui reflète un désir croissant de renouer des liens et de se ressourcer», a soutenu Jennifer LaForge, directrice générale de Rakuten, dans un communiqué de presse.

Tant que la demande reste stable, les compagnies aériennes n’ont guère intérêt à baisser leurs tarifs, même si les prix du carburant reviennent à la normale, a expliqué Barry Choi, qui dirige le site web de finances personnelles et de voyages «Money We Have».

«Je déteste le dire, mais une fois que les prix ont augmenté, les compagnies aériennes ont tendance à ne pas les baisser», a-t-il dit.

Un vol aller simple qu’il espère prendre en décembre pour se rendre à Toronto depuis Los Cabos, au Mexique, coûte déjà environ 700 $, a indiqué M. Choi. «J’ai déjà fait un aller-retour en Europe pour moins cher que ça.»

«Il n’y a aucune raison pour que ce vol soit aussi cher qu’il l’est actuellement, a-t-il ajouté. Mais elles (les compagnies) disposent des algorithmes, elles ont les chiffres. Elles savent exactement ce que les gens sont prêts à payer et ce qu’ils vont acheter.»

Vendredi dernier, le prix du baril de kérosène était inférieur de 24 % à celui d’un mois auparavant, mais supérieur de 30 % à celui de fin juin de l’année dernière, selon l’Association internationale du transport aérien.

Entreprises mentionnées dans cette dépêche: (TSX : AC)

Christopher Reynolds, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les versements de l'Allocation canadienne pour l'épicerie débutent ce vendredi

Publié à 9h00

Les versements de l'Allocation canadienne pour l'épicerie débutent ce vendredi

Les Canadiens admissibles verront leur compte bancaire se garnir un peu à partir de vendredi, avec le début des versements trimestriels au titre de l'allocation mise en place par le gouvernement fédéral pour faire face à l'augmentation du coût de la vie. L'Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels sera versée tous les trois ...

LIRE LA SUITE
Nouvelle éclosion de rougeole au Québec: 22 cas ont été déclarés

Publié hier à 15h00

Nouvelle éclosion de rougeole au Québec: 22 cas ont été déclarés

Une nouvelle éclosion de rougeole est en cours au Québec. Au total, 22 cas ont été déclarés, dont la majorité dans la région de la Capitale-Nationale. Le plus récent cas a été recensé le 28 juin. Une dizaine de cas de rougeole ont été déclarés la semaine dernière seulement, dans la MRC de Portneuf. Les lieux d'exposition à l'origine des ...

LIRE LA SUITE
Le Canada autorise le générique du Wegovy pour perdre de poids

Publié hier à 12h00

Le Canada autorise le générique du Wegovy pour perdre de poids

Santé Canada a autorisé la mise sur le marché du premier générique du sémaglutide injectable destiné à la perte de poids. Ce produit, fabriqué par l'entreprise canadienne Apotex, est commercialisé sous le nom de Svemia et constitue une version générique du médicament de marque Wegovy, produit par l'entreprise danoise Novo Nordisk. Selon Santé ...

LIRE LA SUITE