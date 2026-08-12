Les Perséides coïncideront avec une éclipse solaire partielle dans le ciel du Québec

Les amateurs d'astronomie du Québec et d'ailleurs auront droit à un spectacle unique cette semaine, puisque la pluie d'étoiles filantes des Perséides coïncide avec une éclipse solaire partielle.

Le centre d'astronomie Astrolab, situé dans le parc provincial du Mont-Mégantic, a annoncé qu'une pluie d'étoiles filantes illuminera le ciel entre mardi et vendredi.

Mercredi, la pluie d'étoiles filantes s'associera à une éclipse solaire partielle pour créer un alignement céleste rare.

Sébastien Giguère, coordinateur scientifique de l’Astrolab, a expliqué que la pluie d’étoiles filantes des Perséides peut compter jusqu’à 100 étoiles filantes par heure, contre environ 5 lors d’une nuit ordinaire.

«De temps à autre, la Terre traverse une traînée de poussière laissée par une comète, qui dépose à son tour davantage de poussière dans le système solaire, a expliqué M. Giguère lors d’un entretien téléphonique. Et lorsque la Terre traverse ce nuage de poussière cosmique — ce fleuve de poussière cosmique —, eh bien, on observe davantage d’étoiles filantes que d’habitude.»

Les Perséides sont des débris de la comète Swift-Tuttle, une boule de glace qui orbite autour du Soleil tous les 133 ans et dont le prochain passage n’est prévu qu’en 2125.

M. Giguère a précisé que, tandis que certaines régions d’Europe connaîtront une éclipse solaire totale, les Canadiens n’en verront qu’une partie. Ce sont les habitants du Canada atlantique qui verront la plus grande partie du Soleil masquée, suivis par ceux de l’est du Québec.

M. Giguère a ajouté que l’Astrolab, qui fait partie d’une réserve de ciel étoilé, proposera des activités «de jour comme de nuit» pour les personnes souhaitant observer la pluie d’étoiles filantes, dont le pic est attendu mercredi.

Il a indiqué que les observateurs pouvaient également maximiser leurs chances d’apercevoir des étoiles filantes en se rendant dans un espace dégagé, avec le moins de pollution lumineuse possible, par une nuit claire, et en levant les yeux vers le ciel.

Il tient également à rappeler aux personnes qui observeront l’éclipse solaire de porter des lunettes de protection.

L’organisme qui gère les parcs provinciaux du Québec indique que les conditions d’observation pourraient être meilleures que d’habitude en raison d’une nouvelle lune qui ne diffuse aucune lumière.

La Société des établissements de plein air du Québec précise qu’une éclipse lunaire partielle sera également visible dans tout le Québec dans la nuit du 27 au 28 août, offrant ainsi un troisième événement astronomique en un mois.

— Avec des informations de l’Associated Press

Morgan Lowrie, La Presse Canadienne