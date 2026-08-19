Une nouvelle plateforme engage le dialogue avec les élèves grâce aux films québécois

Québec Cinéma a lancé mercredi la plateforme éducative CINÉ PANACHE, qui regroupe 30 films québécois et des outils pédagogiques pour les enseignants adaptés à chaque œuvre.

Cette initiative vise à faire du cinéma québécois un pilier durable de l'éducation culturelle. La contribution de Télé-Québec au projet, via sa plateforme Télé-Québec en classe, permet d’assurer la diffusion de la collection dans les établissements d’enseignement de l’ensemble du territoire québécois.

«Le cinéma québécois est un formidable outil pour comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et comment nous racontons le monde. Avec CINÉ PANACHE, nous souhaitons démocratiser l'accès des enseignants, des professeurs, des élèves et des étudiants à un vaste répertoire d'œuvres qui racontent notre histoire, notre langue, notre territoire et les réalités qui façonnent notre société», explique le directeur général de Québec Cinéma, Dominique Dugas.

Accessible exclusivement sur Télé-Québec en classe, CINÉ PANACHE souhaite contribuer à une plus grande équité dans l’accès à la culture en invitant les élèves et étudiants des niveaux primaire, secondaire et postsecondaire de toutes les régions du Québec à découvrir des œuvres cinématographiques importantes et à y réfléchir à travers les outils pédagogiques proposés.

Les jeunes et les acteurs du milieu scolaire peuvent s’inscrire dès maintenant pour aller explorer le contenu disponible.

«Le cinéma québécois, c'est notre façon de nous raconter. Avec CINÉ PANACHE, on veut que les enfants rencontrent ces histoires-là dès le primaire, pas seulement une fois adultes. C'est un geste simple et qui compte: donner très tôt le goût de nos histoires, pour que les nouvelles voix émergent demain», indique Hugues Sweeney, président-directeur général de Télé-Québec.

Le projet offrira progressivement aux écoles un accès gratuit à une collection de 100 films québécois, accompagnés de guides pédagogiques, de contenus éducatifs et de formations destinées au personnel enseignant.

Aux 30 films dévoilés mercredi (dont «C.R.A.Z.Y.», «Ru», «Monsieur Lazhar», «Léolo» et «Les bons débarras»), 20 s’ajouteront en janvier 2027, puis une cinquantaine d’ici 2028.

La Presse Canadienne