Le réseau privé de l’éducation lance une campagne pour déboulonner certains mythes

La Fédération des établissements d’enseignement privés du Québec (FEEP) a lancé mercredi matin une campagne de sensibilisation sous le thème «Quand on additionne les options, on multiplie leurs chances».

Elle veut ainsi mettre en lumière «la diversité des parcours éducatifs et la contribution des établissements privés à l’écosystème scolaire québécois».

«En éducation, notre point de départ devrait toujours être l’élève. Les secteurs public et privé doivent être reconnus pour leur complémentarité. Plus notre système offre des parcours et des approches diversifiés, plus nous nous donnons de moyens pour répondre aux besoins des jeunes et favoriser leur réussite. C’est cette vision positive et rassembleuse que nous voulons porter avec cette campagne», explique le président du conseil d’administration de la FEEP, Stéphane Mayer.

La FEEP souhaite du même coup déboulonner certains mythes persistants à propos du réseau privé de l’éducation.

«Dans un contexte de campagne électorale, alors que l’éducation est au cœur de discussions de société fondamentales, la FEEP et ses membres estimaient essentiel de mettre de l’avant un portrait réaliste et actualisé de l’école privée», indique-t-elle dans un communiqué de presse.

«En lançant sa campagne maintenant, la FEEP entend ainsi s'assurer que la voix des établissements qu’elle représente est entendue de façon proactive et positive dans ces conversations», ajoute-t-elle.

La directrice générale de la FEEP, Vickie Viens, a souligné dans une récente entrevue avec La Presse Canadienne que les temps ont changé. «On accueille 10 % des élèves et il n’y a pas juste 10 % de bons élèves au Québec. Ce sont des mythes qui sont forts, mais ce n’est plus la réalité des écoles privées», a-t-elle soutenu.

Sébastien Auger, La Presse Canadienne