Il s'agit du premier billet canadien à représenter Charles
Un nouveau billet de 20 $ mettra à l'honneur le roi Charles
La Banque du Canada s'apprête à dévoiler jeudi un nouveau billet à l'effigie du roi Charles.
Il s'agit du premier billet canadien à représenter Charles, dont l'effigie remplace celle de la défunte reine Élisabeth II.
La Banque du Canada a reçu pour instruction du gouvernement de l'ancien premier ministre Justin Trudeau d'intégrer le roi dans sa prochaine refonte des billets.
Les monarques régnants figurent sur les billets canadiens depuis 1935.
La Monnaie royale canadienne produit des pièces à l'effigie du roi Charles depuis 2023.
Le roi est monté sur le trône en septembre 2022 après le décès de sa mère, âgée de 96 ans, qui avait régné pendant 70 ans.
La Presse Canadienne
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