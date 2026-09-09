Cancer de la prostate: le type de gras consommé après le traitement est important

Les hommes qui ont survécu à un cancer de la prostate non métastatique auraient intérêt à porter attention au type de gras dans leur alimentation, constate une étude à laquelle a participé un chercheur de l'Université McGill.

Une consommation plus élevée de graisses saturées et animales était associée, chez ces patients, à une augmentation de la mortalité, principalement due aux décès par maladies cardiovasculaires et autres cancers.

À l'inverse, une consommation plus élevée de graisses monoinsaturées était associée à une baisse de la mortalité, principalement due à une diminution de la mortalité cardiovasculaire.

Le remplacement des graisses animales par des sources de graisses d'origine végétale était enfin associé à une baisse de la mortalité globale au sein de cette cohorte de patients.

«On s'est rendu compte qu'une (alimentation) qui était riche en gras saturés était associée non pas à une augmentation du risque de mourir du cancer de la prostate, mais l'association est avec le risque de mourir de différentes causes», a dit le coauteur principal de l’étude, le professeur David P. Labbé, qui est notamment chercheur au sein du Programme de recherche sur le cancer de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill.

«Puis en haut de la liste, il y a les maladies cardiovasculaires, puis ensuite c'était le développement d'un deuxième cancer qui n'est pas nécessairement un cancer de la prostate à ce moment-là.»

Le professeur Labbé et sa collègue Lorelei Mucci, qui est professeure d'épidémiologie à l'École de santé publique T.H. Chan de l'Université Harvard, ont étudié quelque 5000 hommes atteints d’un cancer de la prostate non métastatique. Les sujets ont été suivis pendant une période médiane de 12,8 ans, mais l'étude s’appuie sur des données recueillies sur plus de trois décennies.

Les chercheurs ont tenu compte de facteurs susceptibles d’influencer la survie, notamment l’âge, le stade et le grade de la tumeur, le traitement reçu, le tabagisme, l’activité physique, le poids corporel et d’autres problèmes de santé.

Un peu plus de 3000 participants sont décédés au cours de la période de suivi. Environ 800 décès étaient attribuables à des maladies cardiovasculaires, 500 à des cancers autres que le cancer de la prostate et 440 au cancer de la prostate.

L’étude a montré que le taux de mortalité était 24 % plus élevé chez les hommes qui consommaient le plus de gras saturés que chez ceux qui en consommaient le moins. Le risque estimé de décès sur dix ans était de 26,4 % chez les premiers, comparativement à 23,4 % chez les seconds, soit une différence d’environ trois décès supplémentaires pour 100 hommes sur dix ans.

Des modèles statistiques ont ensuite calculé que le taux de mortalité toutes causes confondues reculerait de 16 % si on remplaçait environ 10 % des calories quotidiennes provenant de gras d’origine animale par des gras d’origine végétale. Le taux de mortalité fondrait de 20 % si on remplaçait environ 5 % des calories quotidiennes provenant de gras saturés par des gras monoinsaturés.

Les patients demandent fréquemment à leur médecin ce qu'ils peuvent faire «pour diminuer le risque d'avoir des complications ou d'avoir un cancer qui est plus agressif, et ultimement de décéder, et une des choses sur lesquelles ils peuvent vraiment agir, ce sont leurs habitudes de vie», a rappelé le professeur Labbé.

La professeure Mucci a d'ailleurs souligné, dans un communiqué, que «la protection de la santé cardiovasculaire et de la santé globale est un élément essentiel des soins du cancer de la prostate, d’autant plus que certains traitements peuvent avoir des effets sur la santé métabolique et cardiovasculaire».

Les auteurs soulignent toutefois que l’étude met en évidence des associations, sans établir de lien de cause à effet. Ces résultats, disent-ils, ne devraient donc pas être interprétés comme une recommandation de suivre un régime restrictif ou d’éliminer complètement les produits d’origine animale.

Parmi les aliments riches en protéines végétales, on trouve les légumineuses, telles que les haricots, les lentilles et les pois chiches. Les sources saines de graisses monoinsaturées comprennent les huiles végétales, telles que l'huile d'olive, les avocats, les fruits à coque et les graines.

«Les régimes alimentaires privilégiant les graisses monoinsaturées et d'origine végétale ne constituent qu'un élément parmi d'autres d'un mode de vie plus sain pour les patients atteints d'un cancer de la prostate, qui comprend également le maintien d'un poids corporel sain, la pratique régulière d'une activité physique et l'arrêt du tabac», concluent les auteurs de l'étude.

On estime qu'environ 300 000 hommes vivent avec un cancer de la prostate au Canada.

Les conclusions de cette étude ont été publiées par le journal JAMA Network Open.

Jean-Benoit Legault, La Presse Canadienne