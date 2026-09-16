Santé et environnement: les Québécois réclament des actions concrètes

Un nouveau sondage Léger commandé par la coalition Vire au vert révèle un fort consensus social pour que le prochain gouvernement donne un meilleur accès à la nature, augmente l’offre de l'alimentation locale et améliore la qualité de l'air.

Sans surprise, près de 90 % de la population est d’accord avec le fait «qu’accroître l’accès à des aliments frais, locaux et abordables permet à la population d’être en meilleure santé», selon le sondage publié mardi matin.

La mise en valeur des produits locaux, frais et durables, «permet de soutenir nos agriculteurs et agricultrices, de réduire notre dépendance aux produits américains, tout en réduisant l’empreinte carbone et en contribuant à garder les Québécoises et Québécois en bonne santé», font valoir les organisations membres de la coalition Vire au vert.

Un meilleur accès à la nature

Le Québec, avec ses 500 000 lacs et 4500 rivières, est reconnu pour sa quantité incomparable de plans d’eau douce.

Pourtant, une récente étude de l’Université de Montréal révèle que 98 % des lacs et rivières du sud du Québec sont inaccessibles au public.

Le sondage Léger montre, logiquement, que la presque totalité de la population considère que l’accès à la nature est positif pour la santé des citoyens.

Ainsi, près de 90 % des répondants voient l’impact positif de l'accès à la nature sur la santé et 75 % des répondants voient positivement l’amélioration de l’accès aux cours d’eau pour réduire les impacts des vagues de chaleur sur la santé.

Améliorer la qualité de l’air

Dans un communiqué qui accompagne la publication du sondage, Vire au vert, qui inclut l’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME), souligne que «plusieurs problèmes de santé sont de plus en plus solidement liés (données à l’appui) à la pollution atmosphérique» et que les mesures d’amélioration de la qualité de l’air sont appuyées par la vaste majorité de la population.

Par exemple, «88 % des répondants souhaitent voir des améliorations dans la qualité de l'air pour désengorger le système de santé».

La mise en place de changements «dans les procédés industriels et dans les carburants utilisés pour améliorer la qualité de l’air» est appuyée par respectivement 79 % et 65 % des répondants.

«L'amélioration des réseaux de transport en commun pour réduire la pollution atmosphérique» est supportée par 79 % des répondants.

«De l’alimentation saine à la qualité de l’air, le message est clair: la santé prise globalement dépasse les enjeux hospitaliers, et les électeurs et électrices s’attendent à voir des actions gouvernementales qui priorisent notre santé de toutes parts», ont écrit les signataires du communiqué qui accompagne la publication du sondage.

Vire au vert regroupe 24 organisations environnementales. L’une de celles-ci, Équiterre, a mandaté la firme Léger pour sonder l’avis de 1034 électeurs sur le web.

Les données ont été collectées du 4 au 6 septembre 2026.

Selon Léger, un échantillon probabiliste de 1034 répondants aurait une marge d’erreur présumée de ±3,05 %, et ce ,19 fois sur 20.

Le Conseil de recherche et d’intelligence marketing canadien, un organisme sectoriel qui promeut les normes en matière de sondage, précise toutefois qu’il est impossible d’attribuer une marge d’erreur aux sondages réalisés en ligne, car ils ne constituent pas un échantillon aléatoire de la population.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne