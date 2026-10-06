Besoins ne cessent de croître
Les associations LGBTQ+ exhortent Ottawa à prolonger le plan qui arrive à échéance
Les associations œuvrant en faveur des personnes LGBTQ+ exhortent le gouvernement Carney à renforcer le financement et les programmes destinés à répondre aux préoccupations croissantes en matière de santé mentale et de sécurité.
En 2022, le gouvernement Trudeau a lancé un plan d’action visant à soutenir les Canadiens LGBTQ+, notamment en finançant la sécurité lors des défilés de la Fierté et en renforçant les programmes de recherche.
Ces programmes doivent prendre fin au printemps prochain, et Egale Canada souligne que les besoins ne cessent de croître, alors que les minorités sont confrontées à des menaces en ligne et à de nouvelles politiques provinciales affectant les jeunes transgenres.
Le sénateur Kristopher Wells estime que le gouvernement libéral devrait traduire en actes son engagement à ne pas abandonner les minorités sexuelles et de genre, et élargir les programmes existants pour faire face à la montée des menaces.
Réseau dignité Canada affirme que le Canada doit prendre la défense des personnes confrontées à la répression à l’étranger.
Ottawa est resté silencieux face aux descentes de police menées contre des groupes LGBTQ+ en Turquie, un pays avec lequel le Canada négocie actuellement un nouvel accord commercial.
Dylan Robertson, La Presse Canadienne
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