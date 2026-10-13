La campagne de vaccination contre la grippe débute au Québec

La campagne de vaccination contre la grippe est lancée à travers la province. Les Québécois peuvent prendre rendez-vous dès mardi, et le plus tôt est le mieux, car la saison de la grippe s’annonce hâtive.

Les tendances observées laissent envisager une saison de la grippe plus précoce cette année. En point de presse, mardi, la directrice nationale de santé publique, Dre Caroline Quach-Thanh, a partagé les plus récents chiffres de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) qui montrent que le pourcentage de positivité des tests pour l’influenza était de 2,7 %, une tendance hebdomadaire à la hausse.

«Chaque année, on regarde le nombre de tests positifs sur tous les tests qui ont été faits, et quand ça dépasse 1,96 % pour deux semaines consécutives, on dit que la saison semble être bien entamée. Donc, c’est plus précoce que les autres années. Ce n’est pas la plus précoce des années, mais on voit que ça monte quand même de manière tranquille, mais que ça monte déjà», a expliqué Dre Quach-Thanh.

Par ailleurs, le vaccin contre la grippe atteint sa pleine efficacité environ deux semaines après avoir été administré.

Le gouvernement vise à vacciner au moins 80 % des personnes faisant partie des groupes les plus à risque, autant pour la grippe, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS). L’an dernier, ce taux était autour de 60 %, a précisé la Dre Quach-Thanh.

Déjà 100 000 rendez-vous de pris

En quelques heures mardi matin, plus de 100 000 rendez-vous ont été pris pour les virus de l’automne. «C’est nettement plus que l’année dernière. On se rapporte aux premières années covid comme achalandage, c’est énorme», a commenté Martine Leblanc-Constant, directrice des opérations de santé publique à Santé Québec.

Cette année, seules les personnes les plus à risque de complication peuvent recevoir le vaccin contre la grippe gratuitement. Pour la population générale, il faut débourser entre 30 $ et 50 $.

La vaccination gratuite est offerte notamment aux aînés de 65 ans et plus, aux femmes enceintes d’au moins 13 semaines et aux personnes vivant avec certaines maladies chroniques, telles que le diabète, l’asthme, des troubles cardiaques ou pulmonaires chroniques.

Le taux de protection du vaccin contre la grippe varie d’une année à l’autre. Son efficacité dépend de sa réponse à la souche de la grippe prédominante, mais il arrive qu’une souche du virus dans le vaccin soit différente de celles en circulation.

La vaccination contre la grippe est néanmoins recommandée par la santé publique, car elle protège contre les autres souches incluses dans le vaccin. Se faire vacciner contre la grippe réduit donc le risque de contracter le virus, de contaminer les autres et diminue aussi le risque d’hospitalisation.

Les complications de la grippe les plus fréquentes sont une déshydratation, causée par la fièvre, une pneumonie, une bronchite, surtout chez les bébés de moins de 1 an, une sinusite et une otite.

Pour prendre rendez-vous, les gens peuvent se rendre sur la plateforme Clic-Santé ou contacter directement les pharmacies.

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Katrine Desautels, La Presse Canadienne