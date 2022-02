Utilisation de motoneiges et de motoquads sous les lignes à haute tension

Durant la semaine de relâche, alors que la saison de la motoneige bat son plein, Hydro-Québec demande la collaboration des amateurs et amatrices de sports récréatifs motorisés qui pourraient vouloir circuler dans des emprises de lignes à haute tension.

En milieu agricole ou de villégiature, malgré la présence de pylônes ou d’autres installations appartenant à Hydro-Québec, celle-ci est propriétaire de seulement 1 % des terrains où se trouvent des lignes de transport. Dans tous les autres cas, la compagnie détient des autorisations ou des servitudes en vertu d’ententes conclues avec les propriétaires concernés.

Il existe plusieurs sentiers balisés par des clubs dont l’aménagement a été autorisé par les propriétaires des terrains et Hydro-Québec. La compagnie rappelle qu’il est important de demeurer dans ces sentiers et ne pas s’en éloigner. La circulation hors-piste pouvant causer des dommages aux semences et entraîner des pertes pour les agriculteurs.

Hydro-Québec demande également aux utilisateurs et utilisatrices de respecter la propriété privée en diminuant le bruit et en ne cherchant pas à accéder aux emprises dont l’accès est bloqué par des clôtures ou d’autres balises. Pour des raisons de sécurité, il est important de faire preuve de prudence en respectant des limites de vitesse et en vous tenant loin des pylônes (au moins neuf mètres).

Enfin, si vous remarquez qu’un équipement d’Hydro-Québec est brisé lors d’une promenade, veuillez le signaler au 1 877 816-1212.