Retour sur le Gala du mérite sportif du Cégep André-Laurendeau

Le 27 avril dernier, l’équipe d’AL Sports, programme sportif du Cégep André-Laurendeau, a souligné avec brio l’excellence de ses étudiants-athlètes à l’occasion de son gala du mérite sportif annuel, un premier en présentiel depuis avril 2019.



Ce gala souligne, chaque année, l’importance de la conciliation du sport et des études. Au cours de cette soirée à caractère unique, plusieurs prix ont été remis à ceux et celles s’étant démarqués au cours de la dernière saison.



C’est dans une ambiance festive que se sont donc retrouvés les athlètes, le personnel-entraineur d’AL Sports et ses partenaires afin de souligner comme il se doit le retour en force du Boomerang suite à cette saison 2021-2022.

Équipe de l'année

La saison 2021 de l’équipe masculine de rugby du Boomerang fut digne d’un conte de fée. En effet, alors que le programme était à deux doigts de disparaître en 2019, l’équipe est revenue en force cette année alors qu’elle a terminé au deuxième rang en saison régulière. Cerise sur le sundae d’une saison déjà réussie, les rugbymen du Boomerang signent une victoire historique alors qu’ils remportent le championnat provincial du RSEQ, le premier pour un cégep francophone.



«La saison 2021 restera gravée à jamais dans ma mémoire. Mes joueurs ont embarqué à pieds joints dans notre projet d’équipe et ils y ont cru toute la saison. Je suis sans mot devant leurs performances. Ils ont montré que le cœur et l’intensité prônaient sur l’expérience. Ils nous ont fait rêver toute la saison», résume Keven Belouin, entraineur-chef.