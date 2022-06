80 000 $ en bourses à 23 étudiants-athlètes émérites

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a présenté aujourd’hui la 18e édition du Programme de bourses Cascades, en compagnie de M. Mario Plourde, président et chef de la direction de la multinationale québécoise, qui remettra à nouveau cette année un total de 80 000 $ en bourses à 23 étudiants(e)s-athlètes émérites.

Cascades collabore avec la FAEQ depuis près de 20 ans, une longue association d’autant plus cruciale en ces temps difficiles pour les étudiant(e)s-athlètes, qui doivent faire preuve d’une grande résilience au regard des adaptations demandées par la crise sanitaire mondiale.

Plus que jamais, toutes les formes de soutien dont ils peuvent bénéficier sont primordiales afin que nos jeunes talents restent engagés et motivés pour l’éventuelle reprise sans interruption de leur pratique sportive.

Le Programme de bourses Cascades est un grand succès depuis ses débuts, en 2005. Au fil des ans, de nombreux récipiendaires se sont illustrés aux niveaux national, international et olympique. Du groupe, on peut souligner Alexandre Bilodeau, Mikaël Kingsbury, Alex Harvey, Eugenie Bouchard, Amélie Kretz, Élisabeth et Françoise Abanda, Émilie et Hugues Fournel, Marc-Antoine et Alex-Anne Gagnon, Frédérique Turgeon et Maryse Turcotte.

La remise s’est déroulée au parc Marie-Victorin de Kingsey Falls, des bourses individuelles de 2000 $ et 4000 $ y ont été données dans trois catégories différentes. La première, celle d’excellence académique, vise à récompenser les résultats scolaires méritoires, la deuxième, de soutien à la réussite académique et sportive, fait la promotion de la conciliation du sport et des études, et la dernière, de recrutement universitaire, encourage la poursuite des études et de la carrière sportive dans une université de la Belle Province.

« Cascades est fière de continuer à encourager et de soutenir financièrement ces 23 étudiant(e)s-athlètes, d’autant plus que ces jeunes ont dû faire face à plusieurs défis supplémentaires au cours des deux dernières années. Partageant leurs valeurs d’excellence, de résilience et de persévérance, nous tenons à conforter notre engagement auprès de ces modèles, qui s’avèrent pour nous de véritables inspirations. Donnons l’opportunité aux talents de se révéler ! », commente Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

« Avec plus de deux longues années au rythme de la COVID-19, nous sommes extrêmement heureux de revoir les sourires sur les visages des boursiers de la 18e remise de bourses Cascades. La FAEQ est honorée de pouvoir compter sur la confiance de son partenaire dont le soutien n’a jamais diminué ! Cette confiance permet aux étudiant(e)s-athlètes de tendre vers leurs objectifs d’excellence académique et sportive. L’association entre la FAEQ et Cascades permet de contribuer à l’atteinte de ces objectifs, c’est donc une réussite ! », mentionne Martin Lavigne, président de la Fondation de l’athlète d’excellence.