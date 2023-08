La FAEQ et Loto-Québec remettent 41 000 $ en bourses à 14 athlètes

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a pu remettre à 14 athlètes inspirants(es) des bourses de 2000 $ à 3000 $ pour un total de 41 000 $ dans le cadre de la 15e édition du Programme de bourses Loto-Québec, qui s’engage par ailleurs à poursuivre son partenariat avec la Fondation jusqu’en 2024.

Le Programme de bourses Loto-Québec reconnaît les accomplissements d’athlètes ayant une limitation physique ou sensorielle.

Il est géré par la Fondation de l’athlète d’excellence, en collaboration avec des organismes qui encadrent les para-athlètes. Cette année, Parasports Québec, Ski de fond Québec, Hockey Québec, la Fédération de natation du Québec, l’Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux, Ski Québec alpin, Badminton Québec et Tennis de table Québec participent au programme.

De la recherche de compétitions d’envergure aux difficultés liées à la pratique de leur sport, en passant par les entraînements et sacrifices nécessaires pour atteindre leur propre niveau d’excellence, les para-athlètes ont surmonté plusieurs obstacles et vécu une année forte en émotions.

Quatre des quatorze récipiendaires du Programme de bourses Loto-Québec ont par ailleurs participé aux Jeux paralympiques de Tokyo et de Pékin, représentant fièrement notre pays : Sandrine Bérubé, en basketball en fauteuil roulant, Lyne-Marie Bilodeau, en ski paranordique, Alexis Guimond, en ski para-alpin, ainsi que Danielle Kisser, en paranatation.

En fait, plusieurs anciens(nes) athlètes du Programme de bourses Loto-Québec se sont illustrés sur les scènes nationale, internationale et paralympique. Mentionnons Philippe Bédard en tennis en fauteuil roulant, Mark Beggs, Marie-Claude Molnar et Charles Moreau en paracyclisme, Marco Dispaltro en boccia, Valérie Grand’Maison en paranatation, Dominic Larocque et Antoine Lehoux en parahockey ainsi que Maude Jacques, Rosalie Lalonde et Cindy Ouellet en basketball en fauteuil roulant.

« Cette année encore, nous sommes heureux de soutenir les athlètes paralympiques par l’entremise de notre programme de bourses. Les sommes remises encouragent les athlètes sélectionnés à atteindre, voire à dépasser leurs objectifs. Ces athlètes de haut niveau accomplissent de grandes choses et méritent que leurs réussites et leurs efforts soient mis en valeur. Félicitations aux récipiendaires de cette année ! », commente Eric Meunier, directeur du jeu responsable et de l’engagement sociétal à Loto-Québec.

« Loto-Québec fait partie des prestigieux et loyaux partenaires sur lesquels la Fondation de l’athlète d’excellence peut compter année après année afin de poursuivre sa mission. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous célébrons une 15e année d’étroite collaboration avec la société d’État qui nous permet de soutenir des para-athlètes qui représentent une énorme source d’inspiration pour l’ensemble des Québécois et des Québécoises ! », mentionne Martin Lavigne, président de la Fondation de l’athlète d’excellence.