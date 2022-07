La saison compétitive de Golf gagne en intensité en juillet

En juillet, la saison compétitive gagnera en intensité avec une trentaine de journées d’activités tant chez les amateurs de tous les genres et de tous les âges que chez les professionnels.

Les golfeuses et les golfeurs de chez nous auront la chance de faire valoir leurs habiletés, de se mesurer à leurs pair(e)s et de jouer sur certains des plus beaux parcours au Québec.

Circuit provincial masculin présenté en collaboration avec belairdirect

Deuxième étape de la Triple couronne masculine, la 88e édition du tournoi Duc de Kent rassemblera l’élite des compétiteurs amateurs de chez nous au Royal Québec les 4 et 5 juillet.

Parmi les joueurs à surveiller, notons le champion de 2020, Christophe Sylvain (Lorette) qui a aussi gravé son nom à trois reprises sur le trophée André Gagné remis depuis 2012 au meilleur joueur de la région de Québec. Vainqueur en 2017 et en 2019, Émile Ménard (Pinegrove) tentera de revêtir à nouveau le veston à carreaux emblématique de l’événement.

Depuis 1909, le Championnat provincial amateur masculin met en valeur les meilleurs talents de chez nous. Dernière étape de la Triple couronne, il se disputera à Summerlea du 11 au 14 juillet. Nous aurons l’occasion d’y voir évoluer Malik Dao qui aura l’avantage de compétitionner sur son parcours d’attache. Membre d’Équipe Canada, Malik représentera aussi la province lors des Jeux du Canada de Niagara, en août.

Pour la sélection de l'équipe amateure en vue de la compétition interprovinciale présentée par Golf Canada dans le cadre du Championnat canadien amateur masculin, en Colombie-Britannique, les joueurs d’Équipe Canada auront priorité. Si des places demeuraient libres, la composition de l’équipe sera complétée par les meilleurs à l’Ordre de mérite de la Triple couronne.

Circuit provincial féminin présenté en collaboration avec belairdirect

Le Championnat provincial féminin et junior sera disputé du 11 juillet au 13 juillet au Club de Golf Saint-Jean. Élizabeth Labbé (Lorette) et Suzanne Ricard (Royal Montréal) y seront pour défendre leurs titres respectifs de championnes amateure et séniore remportés l’an dernier.

Marlene Desbiens (Murray Bay), la championne mid-amateur de 2022 et Golfeuse séniore de l’année en 2021, sera également à surveiller.

Dans les divisions junior et juvénile, nous suivrons avec intérêts Léonie Tavares (Glendale) qui, âgée de 11 ans, a été retenue dans la délégation du Québec pour les Jeux du Canada ainsi que Charlotte Boudreau (île de Montréal), championne de la dernière Classique pee-wee et bantam.

Chez les juniors, Anne-Léa Lavoie (Royal Québec) a mis la main sur les titres junior et juvénile en 2021. Sa présence n’est pas encore confirmée pour l’édition de cette année, mais, étant membre d’Équipe Canada, elle a priorité dans la sélection de l’équipe junior. Ses deux coéquipières seront les meilleures compétitrices à l’Ordre de mérite global des filles en date du 15 juillet 2022.

Elles représenteront le Québec lors de la compétition interprovinciale présentée par Golf Canada dans le cadre du Championnat canadien junior féminin au club de golf Marshes, dans la Vallée de l’Outaouais.

Pour leur part, les trois (3) premières à l’Ordre de mérite amateur de la Série Jocelyne Bourassa formeront l’équipe qui représentera Golf Québec au Championnat canadien amateur féminin, présenté à Kitchener, en Ontario.

Également, les trois (3) premières sur l’Ordre de mérite sénior de la Série Jocelyne Bourassa formeront l’équipe qui représentera Golf Québec au Championnat canadien mid-amateur et sénior féminin, au Manitoba.

Circuit provincial junior

Chez les garçons, le Championnat provincial junior sera divisé en deux catégories, soit les juniors de 17-18 ans et les juvéniles de 16 ans et moins. Le Club de Golf Bic accueillera un contingent de 156 participants talentueux pour une compétition très relevée.

Félix Bouchard (Vallée du Richelieu/Équipe Canada), qui a été couronné au Championnat amateur en partie par trous disputé plus tôt en juin, détient le titre junior de 2021 alors que Guillaume Paquette (Le Blainvillier) avait remporté la palme chez les juvéniles. Toutefois, comme leur présence n’est pas encore confirmée, tous les espoirs sont possibles pour les jeunes qui se rendront dans la région de Rimouski du 19 au 22 juillet.

Le jeune bantam de Royal Québec, Charly Pinel, a déjà remporté les honneurs de la Classique Optimiste Assante, en mai, et ceux de la Classique pee-wee et bantam, en juin. Pourra-t-il faire le tour du chapeau? Jake Houston (Royal Montréal), champion junior de la Classique Optimiste Assante sera de la partie. Nous pourrons également voir évoluer Mathieu Lafontaine (Summerlea) qui est membre de la formation de développement d’Équipe Canada.

Encore une fois, les joueurs qui font partie de la formation nationale de développement de l’année courante seront automatiquement membres de l’équipe du Québec lors de la compétition interprovinciale présentée par Golf Canada dans le cadre du Championnat canadien junior des garçons. Comme ils sont nombreux à faire partie de ce programme en 2022, nos trois représentants qui se rendront en Colombie-Britannique seront identifiés en fonction de leur ordre de sélection au sein d’Équipe Canada.

Pour conclure le mois de juillet, les Jeux du Québec feront un retour très attendu sur la scène sportive provinciale. Les jeunes athlètes âgés de 11 à 16 ans chez les garçons et de 11 à 17 ans chez les filles, provenant de 19 régions, s’affronteront du 27 au 30 juillet au Club de Golf Saint-François, à Laval, dans des compétitions par équipe et individuelles.

Tournoi professionnel

L’Omnium Machinex, qui se déroulera au club de golf Laurier à Princeville les 23 et 24 juillet, ouvrira le bal des tournois professionnels masculins présentés par Golf Québec. Cet événement servira de qualification pour six professionnels et pour quatre amateurs en vue de la —. Une place d’exemption pour l’Omnium du Québec, l’étape québécoise au calendrier du PGA TOUR Canada, sera également à l’enjeu pour le meilleur joueur du tournoi non exempté.

Guillaume Vaita y défendra son titre décroché en 2021 avec trois coups d’avance sur son plus proche rival. D’autres joueurs de chez nous seront de la partie, dont Keven Fortin-Simard qui avait été le meilleur Québécois à l’Omnium Placements Mackenzie en 2021.