Lancement du Grand Rassemblement de la randonnée communautaire

Comme c’est le cas chaque mois, un groupe composé de plus d’une demi-douzaine de marcheurs sillonnera le Chemin du Québec durant 9 jours sur une distance d’environ 180 km. Ils parcourront ces kilomètres du 9 au 17 juillet, sur les chemins de campagne du Bas Saint-Laurent, de Ste-Rita à St-Ulric-de-Matane, là où les parfums de la naturese mélangent à l’air salin du fleuve.

C’est sur une note toute spéciale que le groupe terminera sa randonnée, puisque le lancement du GRAND RASSEMEBLEMENT de la rando-communautaire aura lieu les 16 et 17 juillet avec la rando Fleuve et vignoble.

Ce premier GRAND RASSEMBLEMENT de la rando-communautaire permettra aux participants d’assister à une conférence le samedi 16 juillet et de marcher quelque 21 km le dimanche pour se rendre à St-Ulric de-Matane. Sous le thème « Fleuve et vignoble » ce lancement du GRAND RASSEMBLEMENT fera découvrir aux marcheurs différents attraits locaux, dont un vignoble, une fraisière et un pont couvert. Autant d’endroits paisibles et inspirants pour se ressourcer le long du chemin.

Ces marcheurs contribuent à la reprise des activités et au développement socio-économique et touristique du Québec. L’organisme communautaire le Chemin du Québec en est à sa 3e année d’existence et ses représentants sont très heureux de la collaboration mise en place avec les communautés québécoises qui reçoivent les marcheurs. Cette année, une forte demande est attendue. On remarque en 2022 qu’un plus grand nombre de marcheurs partent par eux-mêmes en solo pour marcher durant plusieurs semaines sur le Chemin du Québec.

À ceux qui les verront passer près de chez eux, allez les saluer. Ils adorent entendre parler de votre coin de pays. Avec l’arrivée de marcheurs de l’international qui se fait aussi sentir, vous pourrez peut-être, vous aussi, voyager un peu l’instant d’une conversation.