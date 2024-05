Une médaille d'or pour la nageuse Aurélie Rivard à Berlin

Québec investit 1,9 million $ pour rendre plus accessibles à la population les parcs nationaux de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). La ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, et le PDG de la Sépaq, Martin Soucy, en ont fait l'annonce vendredi matin, au parc national d'Oka. La nouvelle mesure ...