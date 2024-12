Laurent Duvernay-Tardif est fait membre de l'Ordre du Canada

Le médecin et ex-footballeur Laurent Duvernay-Tardif, premier joueur né au Québec à avoir remporté le Super Bowl, fait partie des nouveaux membres de l'Ordre du Canada.

Selon la note explicative de la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, Duvernay-Tardif reçoit cet honneur parce qu'il incarne «l’esprit d’équipe sur le terrain de football et dans la vie de tous les jours».

La gouverneure générale salue particulièrement sa carrière de neuf saisons dans la NFL, sa décision de renoncer à une saison pour lutter contre la COVID-19 et son travail auprès de sa fondation.

Il s'agit d'un nouvel honneur pour l'homme de 33 ans, qui est chevalier de l'Ordre national du Québec depuis 2019.

Dans la NFL, Duvernay-Tardif a évolué avec les Chiefs de Kansas City de 2014 à 2021 et avec les Jets de New York pour une partie des saisons 2021 et 2022. Il a notamment remporté le Super Bowl LIV avec les Chiefs en 2020.

Parallèlement à sa carrière sur le terrain, Duvernay-Tardif a poursuivi ses études en médecine, décrochant son diplôme de l'Université McGill en 2018.

En 2020, il a fait parler de lui à l'international lorsqu'il a choisi de renoncer à la saison de la NFL pour lutter contre la pandémie de COVID-19 dans les CHSLD, quelques mois seulement après avoir gagné le Super Bowl. Il a été nommé Personnalité de l'année par le magazine Sports Illustrated pour cette raison.

Depuis sa retraite, Duvernay-Tardif poursuit son travail avec sa fondation, qui travaille en faveur de la réussite éducative des jeunes en promouvant l'activité physique et les arts.

Duvernay-Tardif fait partie des 88 nouveaux membres de l'Ordre du Canada qui ont été annoncés mercredi.

Ryan Reynolds, vedette du film «Deadpool», Mariette Doduck, survivante et figure de proue de la sensibilisation à l'Holocauste, David Chitayat, généticien, Kevin Martin, joueur de curling, et Heather Rankin, membre du groupe The Rankin Family, ont aussi reçu cet honneur.

L’Ordre du Canada vise à souligner la contribution «extraordinaire» de Canadiens à leur pays. Il a été créé en 1967.