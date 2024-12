Des marcheurs de partout à travers le monde sur le Chemin du Québec

Le Chemin du Québec, qui est une route pour les randonneurs de 1200 km entre Montréal et Cap Gaspé, qui traverse une centaine de municipalités et neuf régions touristiques du Québec, a connu un achalandage record en 2024.

On a remarqué une forte fréquentation provenant non seulement du Québec, puisque les Québécois démontrent un désir de découvrir leur province sous un nouvel angle, mais aussi de l’international avec des passionnés de la marche de France, de la Suisse et même de la Nouvelle-Calédonie.

En cette cinquième année d'existence, l'organisme Chemin du Québec célèbre une collaboration fructueuse avec les communautés québécoises engagées tout au long du parcours. « Les collaborateurs et les citoyens se sont montrés très accueillants envers les marcheurs, créant ainsi une véritable aventure humaine », ajoute Pascal Auger coordonnateur de l’organisme.

Le Chemin est une randonnée emblématique d’unique chemin de rando-communautaire en Amérique (aux valeurs Compostelle). L'organisme est ravis de constater que des marcheurs internationaux se joignent également à l'aventure, témoignant de l'attrait mondial pour le Québec.

« Plus que jamais, les gens ont besoin de nature et de plein air pour leur santé physique et mentale », souligne l’accompagnateur Pascal Auger, porte-parole de l'organisme Chemin du Québec.

La population québécoise est invitée à saluer les marcheurs qu'elle pourrait croiser et de leur partager les trésors cachés de leur municipalité. Car, dans cette aventure collective, chaque rencontre est une occasion de tisser des liens, de nourrir l'âme et de célébrer la beauté de notre cher Québec.

« Chaque pas est une exploration, une aventure à la fois vers l'extérieur et vers l'intérieur. En avançant, nous dévoilons les paysages qui nous entourent tout en révélant les paysages cachés de notre être. », indique Pascal Auger

Les personnes intéressées à découvrir cette randonnée unique peuvent obtenir des informations en allant sur le site internet de l'organisme Chemin du Québec.