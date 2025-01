Des marcheurs de partout à travers le monde sur le Chemin du Québec

Le Chemin du Québec a atteint des records de fréquentation dans l'année 2024. Les marcheurs ne provenaient pas seulement du Québec, mais aussi de l'international. Entre autres des passionnés de la marche de la France, de la Suisse et de la Nouvelle-Calédonie.

En cette 5e année d'existence, l'organisme Chemin du Québec célèbre une collaboration fructueuse avec les communautés québécoises engagées tout au long du parcours. « Les collaborateurs et les citoyens se sont montrés très accueillants envers les marcheurs, créant ainsi une véritable aventure humaine », ajoute Pascal Auger coordonnateur de l’organisme.

Le Chemin du Québec, fort de ses 1200 km entre Montréal et Cap Gaspé (Le Bout du monde) en passant par une centaine de municipalités et par 9 régions touristiques du Québec, confirme son statut de randonnée emblématique d’unique chemin de rando-communautaire en Amérique (aux valeurs Compostelle) et nous sommes ravis de constater que des marcheurs internationaux se joignent également à l'aventure, témoignant de l'attrait mondial de notre belle province.

Dans le tourbillon de nos vies modernes où le rythme effréné de la technologie peut parfois nous éloigner de l'essentiel, la rando-communautaire offre une bouffée d'air frais. « Plus que jamais, les gens ont besoin de nature et de plein air pour leur santé physique et mentale », souligne l’accompagnateur Pascal Auger, porte-parole de l'organisme Chemin du Québec.

Si vous avez la chance de croiser ces marcheurs sur votre chemin, n'hésitez pas à les saluer et à partager avec eux les trésors cachés de votre coin de pays. Car, dans cette aventure collective, chaque rencontre est une occasion de tisser des liens, de nourrir l'âme et de célébrer la beauté de notre cher Québec.

« Chaque pas est une exploration, une aventure à la fois vers l'extérieur et vers l'intérieur. En avançant, nous dévoilons les paysages qui nous entourent tout en révélant les paysages cachés de notre être. » - Pascal Auger