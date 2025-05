Les activités de pêche à la SÉPAQ perturbées par une grève à compter du 15 mai

Les activités de pêche à la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) risquent d'être perturbées, alors que des syndiqués y annoncent trois jours de grève à compter du 15 mai.

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) — un grand syndicat indépendant des centrales — compte 2500 membres à la SÉPAQ. Ce sont environ 650 d'entre eux, qui travaillent dans les 13 réserves fauniques, qui débraieront durant trois jours, à compter du 15 mai.

L'ensemble des syndiqués de la SÉPAQ s'étaient dotés d'un mandat de moyens de pression lourds pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée, et ce, dans une proportion de 88,8 %.

Le litige porte sur les salaires, l'ancienneté en cas de rappel au travail, la mobilité et des garanties d'heures de travail, puisqu'il s'agit principalement d'employés saisonniers.

En entrevue, le président général du SFPQ, Christian Daigle, a dit espérer que ces trois jours de grève feront débloquer la négociation.

«C'est le premier coup de semonce qu'on envoie avec les moyens de pression lourds. Il y a eu d'autres moyens de pression avant, où on a fait valoir notre présence à travers les salons de chasse et pêche. Ça n'a pas fait débloquer quoi que ce soit. Donc, malheureusement, on se doit d'aller une coche au-dessus. Et là, c'est une possibilité, un potentiel de grève de trois jours, qui va venir perturber l'ouverture de la pêche dans les réserves fauniques», a prévenu M. Daigle.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne