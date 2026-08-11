Un rapport montre que les vols de voitures poursuivent leur tendance à la baisse

Les vols de véhicules continuent d’afficher une tendance à la baisse dans tout le pays, alors que le nombre de vols signalés au cours du premier semestre de 2026 a diminué de 10 % par rapport à la même période l'an dernier, selon un nouveau rapport d'Équité Association.

Ce rapport, rédigé par l'organisme à but non lucratif de lutte contre la fraude, a recueilli des statistiques pour les mois de janvier à juin de cette année. Il révèle que 20 759 véhicules ont été signalés volés pour cette période, comparativement à 23 093 un an plus tôt.

La baisse la plus marquée a été observée en Alberta, avec un recul de 15,1 % des cas. Au Québec, le nombre de vols signalés est passé de 3888 à 3641, soit une baisse de 6,4 %.

Publié mardi, ce rapport indique que le nombre de vols de véhicules au Canada «se rapproche positivement des niveaux d’avant la crise» de 2021, année où le nombre de vols avait explosé.

Bryan Gast, vice-président national des renseignements et des enquêtes chez Équité Association, a expliqué que cette crise avait été provoquée par la pénurie de véhicules neufs pendant la pandémie — ce qui a incité le crime organisé à intensifier les vols pour répondre à la demande mondiale.

M. Gast a ajouté que la baisse des vols de voitures était encourageante, mais que les véhicules de luxe continuaient d’être volés et que les profits servaient toujours à financer le crime organisé.

«Les acteurs concernés doivent poursuivre leurs efforts, car, si nous levons le pied, les criminels verront là une activité très lucrative et peu risquée», a-t-il souligné.

Toujours des craintes

C’est au Canada atlantique que la baisse du nombre de vols signalés a été la plus faible: de 910 au premier semestre de 2025 à 873 au premier semestre de 2026, soit une diminution de 4,1 %.

Un sondage Angus Reid commandé par Équité Association plus tôt cette année révélait que, malgré la baisse du nombre de vols signalés, la grande majorité des Canadiens estime toujours que le système antivol de leur véhicule n'est pas aussi efficace qu'il devrait l’être.

Ce sondage réalisé en juillet nous apprenait aussi que près de 80 % des Canadiens estiment que leur véhicule est ou pourrait être vulnérable aux voleurs.

Le coup de sonde suggérait que 60 % des Canadiens souhaitent que le gouvernement rende obligatoire l’installation de technologies antivol sur les véhicules neufs.

Plan d’action national

Dans son bilan complet pour l'année dernière, publié en février, Équité Association avait fait état de près de 47 000 vols signalés en 2025 à l'échelle nationale, en baisse par rapport à plus de 57 000 l'année précédente.

Le taux de récupération des véhicules volés a atteint 59 % en 2025. Pour la première moitié de 2026, il s'est établi à 53,9 %.

En 2024, le gouvernement fédéral avait annoncé un plan d’action national visant à «perturber, démanteler et poursuivre» les groupes criminels organisés à l’origine des vols de voitures, grâce à des sanctions pénales plus sévères, à un renforcement des inspections des conteneurs d’expédition et à un meilleur partage des renseignements.

Dans son bilan de 2025, Équité Association notait que, bien que la stratégie nationale semble avoir un «effet positif», les Canadiens restent vulnérables aux vols et à une recrudescence de la fraude financière visant les véhicules détectée dans les ports de Montréal et d’Halifax.

Alessia Passafiume, La Presse Canadienne