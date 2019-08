Les Géants ont 50 ans

L'automne 2019 sera bien spécial pour les Géants du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu puisqu'il marquera leur 50e anniversaire de création.

En effet, à l'automne 1969, soit un an après l'ouverture du Cégep (1968) et menée par le personnel de direction de l'époque et plusieurs passionnés johannais, l'équipe de football voyait le jour sous le nom Géants. D'autres équipes se formaient par la suite, notamment les équipes de handball et de basketball. Cinquante ans plus tard, ce sont neuf équipes masculines et féminines de plusieurs disciplines qui défendent les couleurs de l'institution lors de divers matchs intercollégiaux.

Le Cégep sera très fier de souligner ce 50e anniversaire lors la saison 2019-2020 et ce, par différentes activités qui se tiendront au sein de toutes les équipes : basketball, flag football, football, soccer et volleyball. Ce cap sera souligné encore plus spécialement par l'équipe masculine de football qui est la seule des neuf formations Géants à avoir disputé l'ensemble de ces 50 saisons. Un logo a été créé pour l'occasion : « L'arche dorée entourant le 50e représente le succès des équipes à travers les années et l'histoire qui en découle », a mentionné Jean-Philippe Bégin, entraîneur-chef de l'équipe de football. Des chandails arborant ce nouveau logo seront remis à tous les membres des équipes au cours des prochains jours.

« Je tiens à féliciter l'ensemble des étudiantes et étudiants-athlètes pour leur apport à la vie sportive du Cégep. Par leur persévérance, leur discipline et leurs exploits sportifs, ils permettent au Cégep de rayonner localement, mais aussi à travers la province. Il s'agit d'une grande fierté pour toute la communauté collégiale. Je souhaite également remercier les entraîneurs, les partenaires ainsi que tous les collaborateurs et collaboratrices tant à l'interne qu'à l'externe, qui permettent à tous ces jeunes athlètes de vivre des expériences uniques et de se dépasser quotidiennement, et ce, depuis 50 ans! » a mentionné Louis Gros, directeur des Services à la vie étudiante et à la communauté.

« Les Géants sont des ambassadeurs de premier plan pour le Cégep et nous en sommes très fiers. Ils représentent et véhiculent les valeurs de l'institution : l'humanisme, l'ouverture et la collaboration », a ajouté pour sa part Nathalie Beaudoin, directrice générale du Cégep.

Le match de football Homecoming à saveur 50e!

À chaque match de football qui sera disputé au stade Alphonse-Desjardins cet automne, une décennie y sera soulignée. Les anciens joueurs de l'équipe de football sont pour leur part conviés à prendre part au troisième match de football Homecoming qui se déroulera le 14 septembre prochain et qui prendra des allures de retrouvailles. Échanges et souvenirs seront au rendez-vous!

Pour prendre part à cette soirée, ou pour tout autre match, en tant que partisan, il est possible de se procurer des billets à la billetterie du stade Alphonse-Desjardins au coût de 10 $ (admission générale) ou au coût de 5 $ (tarif étudiant). Pour toute autre question ou pour se procurer des billets de saison, il suffit de communiquer avec madame Anik Bélanger au 450 347-5301, poste 2236.

