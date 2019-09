L'école La Moisson d'or récompensée pour son activité sportive

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) Montérégie a encouragé les écoles primaires participantes à son activité « Un automne qui bouge ! » la semaine dernière.



Dans ce cadre, la directrice générale de l’instance régionale du RSEQ Sylvie Cornellier, a procédé à la remise officielle d’un chèque cadeau de 250$ à l’école La Moisson d’Or (CSVDC) à Saint-Alphonse de Granby. L'enseignant en éducation physique et à la santé Sébastien Martin s’est dit ravi par cette récompense. L’école pourra en effet se procurer du matériel sportif du Groupe sport inter plus.

Le RSEQ Montérégie est un organisme sans but lucratif qui regroupe l’ensemble des établissements d’enseignement affiliés de la région Montérégie.



Une invitation à bouger

Les écoles primaires de la région sont invitées à réaliser une activité physique ou sportive par semaine, et ce, durant tout le mois d’octobre. L’activité hebdomadaire doit comporter l’engagement du plus grand nombre d’élèves, de membres du personnel et de parents. Les écoles qui réaliseront une cinquième activité au cours du mois seront éligibles au tirage d’un chèque cadeau de 500$ pour l’achat de matériel sportif.