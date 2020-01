La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec octroie 126 000 $ à 38 étudiants-athlètes

Dans le cadre de la 28e édition du Programme de bourses Banque Nationale, la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a remis un total de 126 000 $ en bourses individuelles de 2000 $ ou de 4000 $ à 38 étudiants-athlètes, dont Aurélie Rivard, originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. La cérémonie s’est tenue mi-décembre au siège social de la Banque Nationale.

Le Programme de bourses Banque Nationale a récompensé des étudiants-athlètes des catégories Relève, Élite et Excellence âgés entre 13 et 26 ans de partout au Québec. « En plus d’encourager des jeunes qui sont des modèles de persévérance et de détermination, nous croyons que chacun des lauréats peut encourager d’autres jeunes à adopter de saines habitudes de vie, à poursuivre leurs études et à s’impliquer dans la communauté », a souligné Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

Aurélie Rivard, de Saint-Jean-sur-Richelieu et étudiante à l'Université de Montréal, a pour sa part reçu une bourse de 4000 $. Sa discipline est la paranatation.

« C’est toujours avec beaucoup de fierté que nous nous associons à la Banque Nationale, une institution prestigieuse et un partenaire d’une grande fidélité. Le Programme de bourses Banque Nationale a su, à travers les années, soutenir efficacement plus d’une centaine d’étudiants-athlètes, plusieurs parmi les plus inspirants de la province », a affirmé Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.

Cette édition du Programme de bourses Banque Nationale a permis de remettre 21 bourses d’excellence académique, 16 bourses de soutien à la réussite académique et sportive promouvant la conciliation du sport et des études, ainsi qu’une bourse de persévérance soulignant la détermination particulière d’un athlète face à une situation difficile.

Parmi les centaines d’étudiants-athlètes appuyés par la Banque Nationale au cours des dernières décennies, certains se sont particulièrement illustrés sur la scène internationale. Pensons entre autres au joueur de tennis Félix Auger-Aliassime, qui se retrouve parmi les 25 meilleurs joueurs au monde, au skieur acrobatique Mikaël Kingsbury, champion olympique en titre des bosses, au fondeur Alex Harvey, double champion mondial, à l’haltérophile Christine Girard, championne et médaillée de bronze olympique, aux hockeyeuses Mélodie Daoust, Charline Labonté et Caroline Ouellette, plusieurs fois championnes ou vice-championnes olympiques, aux plongeuses Jennifer Abel et Roseline Filion, multiples médaillées internationales.