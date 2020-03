Jeux d'hiver de l'Ontario: de l'or et de l'argent au Wushu Carignan

Les Jeux d'hiver de l'Ontario de 2020 à Orillia ont mis en valeur les talents des athlètes amateurs et des para-athlètes en compétition. Les Jeux se sont déroulés du 27 février au 1 mars avec plus de 30 sports, 3500 athlètes du Canada, dont en autres le Wushu Sanda (dérivés du Kung Fu). Parmi ces athlètes, deux du club de Wushu Carignan se sont distingués.

Le Wushu Sanda est une boxe pied poings avec des projections. La rive sud de Montréal s'est montrée à la hauteur, avec deux athlètes de haut niveau en provenance de Chambly et de Carignan. Adrien Rebelo a reçu la médaille d'or dans la catégorie "moins de 85 kg adulte" et Gabriel Boudreau a pour sa part été médaillé d'argent dans la catégorie "moins de 60 kg".

Physique, technique et mental

Leur coach Laurent Pierre a souligné le travail colossal que les deux hommes ont dû abattre pour la préparation à ces Jeux : « Gabriel Boudreau et Adrien Rebelo s'entrainent très dur depuis des mois pour représenter la rive sud aux championnats de Wushu Sanda. La préparation d'athlète de haut niveau a trois composantes principales : physique, technique et mental. Ensuite vient la stratégie et la logistique, également gérées par le coach. Tout le monde ne peut pas ou ne veut pas être entrer en compétition, il faut être motivé et accepter les contraintes d'athlètes de haut niveau. C'est pourquoi il y a des présélections. »

Pour la compétition des Jeux d'hiver d'Orillia, Gabriel Boudreau a livré de beaux combats pour aller en final mais a eu quelques problèmes d’écoutes vis a vis de son coach. Et cela lui a coûté la victoire. Laurent Pierre a temporisé: « Il faut relativiser car pour son âge, c'est un bon accomplissement et je suis fier de lui. »

Du côté d'Adrien Rebelo, le combat était « spectaculaire » car il combattu contre un adversaire plus lourd de 5 kg et plus grand que lui. « Personne ne le pensait gagnant dans la salle. Moi je n'ai jamais douté de notre stratégie et surtout de son mental, qui a pu faire la différence au 3e round. Maintenant nous allons travailler les défauts de chacun et continuer notre progression. Nous devons nous remettre en question en permanence pour atteindre la perfection. Je m'assure que les jeunes respectent nos valeurs principales : humilité, persévérance et respect.»

La prochaine étape du club sera d'organiser les présélections des combattants à Carignan pour le Championnat Canadien. Tous les Québecois motivés pourront passer les épreuves de sélections.