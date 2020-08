Baseball: Lafrenière lance et frappe dans la victoire des Pirates

Les Pirates de St-Jean-sur-Richelieu recevaient les Blue Sox de Thetford Mines samedi après-midi. Un affrontement entre les artilleurs François Lafrenière et Michel Simard met habituellement la table à une rencontre dénué de points. Lafrenière s’est chargé de limiter les visiteurs à un seul point en plus de mener l’attaque des siens en route vers une victoire convaincante de 7 à 1.

Lafrenière a ouvert la marque pour les Pirates dès leur premier tour au bâton avec un circuit amenant avec lui Dany Deschamps, auteur d’un simple. En quatrième manche, le partant des Pirates en ajoute venant marquer sur une erreur après avoir frappé un simple. Kevin Tremblay avec un double et Mathieu Bissonnette avec un optionnel ont également produit dans cette manche. À la manche suivante, Lafrenière propulse une autre balle au-delà de la clôture pour produire un troisième point dans la rencontre.

Les Blue Sox ont inscrit leur seul point de la rencontre en sixième manche lorsque Jean-Michel Acquin et Stéphane Pouliot ont frappés des doubles consécutifs. Les locaux ont répliqué avec un septième point à la fin de la manche sur le circuit solo de Kevin Tremblay. Les points de St-Jean-sur-Richelieu ont tous été marqués face à Simard qui encaisse une deuxième défaite en quatre décisions cette saison. En six manches de travail, il a accordé neuf coups sûrs et retiré trois Pirates sur des prises. Son vis-à-vis a donné un point et six coups sûrs en plus de réussir sept retraits au bâton.

Les Pirates (6-3), qui s’approchent à ½ match de la tête de la LBMQ, recevront les Brewers de Montréal (2-7) vendredi soir prochain.