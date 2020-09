Baseball: le Cactus champion de la saison régulière

Les spectateurs présents à Saint-Jean-sur-Richelieu en ont eu pour leur argent lundi soir puisque deux artilleurs ayant œuvré au niveau professionnel s’affrontaient: Karl Gélinas pour les Cactus de Victoriaville et François Lafrenière pour les Pirates. C’est finalement Gélinas qui l'a emporté sur Lafrenière alors que le Cactus a vaincu par la marque de 3 à 1. Ils sont les Champions de la saison régulière dans la Ligue de Baseball Majeur du Québec.

Les Pirates sont les premiers à s’inscrire au pointage à leur premier tour au bâton lorsque François Lafrenière aide sa cause en poussant au marbre avec un simple, Dany Deschamps, auparavant auteur d’un double. Francis St-Louis vient créer l’égalité en début de deuxième manche sur une erreur en défensive. Victoriaville prend les devants en début de troisième manche lorsque Josué Peley frappe un circuit en solo. Les visiteurs augmentent leur avance en début de sixième manche face à la relève lorsque David Cyr pousse Peley au marbre avec un ballon sacrifice.

Gélinas remporte une quatrième victoire cette saison lançant un match complet espaçant six coups sûrs et retirant quatre Pirates sur des prises. Lafrenière encaisse une première défaite en 2020 lui qui avait déjà trois victoires à sa fiche. En cinq manches de travail il a accordé trois coups sûrs et retiré six frappeurs sur des prises.

Rendez-vous dimanche soir à Saint-Jean-sur-Richelieu

Le Cactus termine la saison avec une fiche de 11 victoires et 4 défaites en première position de la division B45 ils affronteront en quart de finale le gagnant de la série 2 de 3 entre les Blue Sox de Thetford Mines et le Big Bill de Coaticook.

Les Pirates terminent le calendrier régulier avec un dossier de 8 gains et 7 revers ce qui leur confère une deuxième place dans la division Louisville Slugger et la cinquième position au classement général. Ils affronteront ainsi les Brewers de Montréal (4-11) au premier tour dans la série quart de finale 3 de 5 qui débutera dimanche soir à 19h du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu.