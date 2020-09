Baseball: les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu l'emportent sur les Brewers

Les Brewers de Montréal qui tiraient de l’arrière dans leur série face aux Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu avaient l’occasion d’égaliser l’affrontement à domicile ce mardi soir. Ils se sont toutefois butés à leur ancien coéquipier, Alexandre Gauthier qui a neutralisé l’offensive en route vers un gain des visiteurs par la marque de 3 à 2.

Gauthier est à l’origine de la première poussée des siens en début de deuxième manche avec un simple. Il vient ensuite marquer sur le double de Symon Laplante. Luis Argumedes est ensuite venu franchir le marbre sur une erreur en défensive. Les Brewers ont répliqué immédiatement lorsque Jonathan Martin, auteur d’un simple, a été poussé par le double de Jessen Therrien pour inscrire le premier point des Montréalais.

Les Pirates ont augmenté leur avance en début de sixième manche lorsque Dany Deschamps a profité de la générosité du partant de Montréal, Samuel Ouellet, qui lui a accordé un but sur balle alors que les coussins étaient bondés. Les locaux ont tenté une remontée en fin de septième manche quand Jonathan Martin, qui avait frappé un double, est venu marquer sur le ballon sacrifice de Jayson Caron. Gauthier a toutefois fermé la porte forçant l’adversaire à frapper un roulant pour mettre fin à la rencontre. Il a accordé ainsi cinq coups sûrs à son ancienne équipe en plus de réussir six retraits au bâton dans un match complet. Ouellet a encaissé la défaite ayant également lancé toute la partie, accordé six coups sûrs et retiré deux pirates sur des prises.

Cette série 3 de 5, menée 2 à 0 par les Pirates retourne du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu dès ce mercredi alors que les Brewers feront face à l’élimination.