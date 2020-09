Baseball: les Pirates défaits par le Cactus de Victoriaville

La série demi-finale 4 de 7 s’amorçait hier soir, opposant les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu aux champions du calendrier régulier, le Cactus de Victoriaville. Le Cactus a fait plaisir à ses partisans remportant le premier duel par la marque de 5 à 3 prenant ainsi les devants dans cette série.

Les visiteurs ont ouvert la marque en début de troisième manche sur le simple de Guillaume Morin, qui pousse au marbre Vincent Knerr, également auteur d’un coup sûr. Le Cactus réplique immédiatement lorsque Josué Peley vient marquer après une erreur sur le simple de Rylan Sandoval. Les Pirates brisent l’égalité frappant quatre simples consécutifs en quatrième manche. Alexandre Gauthier produit un point et Nicolas Loiseau profite d’une balle à double jeu pour inscrire un deuxième point.

Comme à la manche précédente, Victoriaville réplique à la poussée des visiteurs avec deux points également. Après le double de David Glaude, Pier-Olivier Dostaler et Josué Peley, avec des simples consécutifs, ont produits pour les locaux. Le Cactus prend les devants pour la première fois de la rencontre en fin de sixième manche. David Glaude vient marquer sur l’erreur du voltigeur de centre suite au double de Peley. Ce dernier croise ensuite le marbre sur le simple de Rylan Sandoval.

Les deux partants, Charlie Loignon pour les Pirates et Karl Gélinas pour le Cactus ont lancé tout le match pour leur équipe. L’artilleur de St-Jean-sur-Richelieu a accordé cinq points et neuf coups sûrs en plus de retirer huit frappeurs sur des prises subissant la défaite. Gélinas a donné trois points et dix coups sûrs en plus d’effectuer cinq retraits au bâton dans la victoire, sa deuxième des présentes séries.

Cette série au meilleur de sept rencontres se poursuit dès ce soir soir du côté de Saint-Jean-sur Richelieu alors que les Pirates tenteront de créer l’égalité dans cet affrontement mené 1 à 0 par le Cactus.