Deux jeunes golfeurs de la région reçoivent 5 000$ en bourses

La 7e édition du Programme de bourses Golf Québec / Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) avait la mission d'amener un peu de soleil dans la grisaille ambiante pour 32 étudiant-athlètes alors que 75 000 $ en bourses individuelles de 2000 à 4000 $ leur étaient remises en direct ce mercredi 18 novembre.

La pandémie de la COVID-19 a grandement chamboulé les habitudes et façons de faire, y compris chez les étudiants-athlètes, doublement touchés dans leurs vies scolaire et sportive. La FAEQ et Golf Québec sont d’autant plus heureuses de pouvoir encourager, encadrer et soutenir financièrement 32 golfeurs parmi les plus prometteurs afin de les garder motivés pour la poursuite de leur parcours académique et leur prochaine saison.

Voici les deux gagnants de la région:

Club La Vallée du Richelieu:

- Félix Bouchard, 17 ans de Otterburn Park - 3 000$;

- Henry Dao, 13 ans de La Prairie - 2000$;

Club de Sorel-Tracy Les Dunes:

- Jérémy Godin, 18 ans de Sorel-Tracy - 2 000$.

« Les résultats académiques et sportifs obtenus par les étudiants-golfeurs soutenus par la Fondation et Golf Québec dans les dernières années prouvent la pertinence du programme. Plus que jamais, en ces temps difficiles, les étudiants-athlètes ont besoin d’encouragements. Je suis particulièrement fier de l’engagement que nous prenons envers eux aujourd’hui, de les aider à persévérer à l’école et dans leur sport », précise Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence.

« Golf Québec et la FAEQ poursuivent ensemble leur collaboration d’encadrement et de soutien aux boursiers. Les six dernières années ont permis d’accroître notre compréhension des besoins des étudiants-athlètes en golf et ainsi de favoriser leur développement autant sur les bancs d’école que sur les parcours. La Fondation privilégie une approche globale auprès de ces jeunes qui doivent démontrer une attitude et un comportement dignes de mention dans la pratique du golf et au quotidien. Pour sa part, Golf Québec, avec l’implication de ses entraîneurs, cerne mieux les aptitudes à développer et l’accompagnement sportif stimulant leur cheminement. Ensemble, nous favorisons l’épanouissement des jeunes afin de devenir des acteurs de la société. Évidemment, le succès de ce programme serait impossible sans l’apport financier de généreux donateurs. Je les remercie pour leur fidélité », ajoute Jean-Pierre Beaulieu, directeur général de Golf Québec.

Le Programme de bourses Golf Québec / FAEQ, mis sur pied en 2014, découle du désir des deux organismes d’aider financièrement et de mieux encadrer les jeunes golfeurs, tout en les sensibilisant à la poursuite et à la réussite des études en parallèle de leur carrière sportive.

Cinq donateurs s’impliquent dans le programme cette année : Claude Chagnon, Fednav, F. Furst Entreprises LTD, Fondation Roland-Beaulieu et Peacock Family Foundation.

De plus, une partie des profits du Défi 808 Bonneville sert à financer le Programme de bourses Golf Québec / FAEQ. Pour l’édition 2020, il s’agit d’un montant de 25 000 $.