Début de saison pour le club de triathlon Trifort de Chambly

Après avoir annulé les entraînements pour la saison 2020 et remboursé tous ses membres, c'est un début de saison très différent qui s'est amorcé la semaine du 4 janvier pour le club Trifort de Chambly. Le CA et les entraîneurs du club ont redoublé d'efforts afin d'offrir des entraînements motivants, que chaque athlète peu compléter seul, dans le respect des consignes gouvernementales.

En utilisant un éventail de plateformes virtuelles comme Zwift, Training Peaks, Facebook et Zoom, les athlètes du club peuvent s'entraîner de façon sécuritaire, tout en restant motivés et « connectés à distance ». Aussitôt que ce sera possible, les entraînements de groupe pour le vélo, la course à pied et la natation reprendront, et le club espère pouvoir organiser un camp d'entraînement à Tremblant cet été, ainsi que quelques « Big Day » (une journée où les trois sports sont enchaînés pour donner un avant-goût d'une compétition de triathlon).

Des rencontres entre les membres via les plateformes électroniques se tiennent à toutes les semaines, et chacun peut échanger encouragements, photos et réflexions, sur la page Facebook privée du club. De plus, le club offre une planification d'entraînements graduels en durée et intensité, ce qui permet aux membres Trifort de réaliser leurs objectifs personnels tout en minimisant les blessures.



La reprise, ou pas, des évènements pour la saison 2021?

Le Trifort a pris la décision d'annuler le Triathlon de Chambly, et est en attente pour ce qui est de la course du Fort de Chambly, deux évènements qui se tiennent au début de l'été et qui sont des levés de fonds pour le club. L'incertitude concernant la tenue de courses, ainsi que le virage vers des entraînements virtuels a eu un impact sur le nombre d'inscription cette année alors que le club a enregistré une baisse de ses participants. Toutefois, la période d'inscription est encore ouverte et plusieurs anciens membres ont indiqué vouloir attendre la reprise des entraînements de groupe avant de s'inscrire.



Le nouveau président du club, François Villeneuve, est confiant que le Trifort saura répondre aux attentes des membres inscrits, et s'attend à un regain d'intérêt lorsque la période de confinement sera terminée : « Les membres Trifort ont hâte de s'entraîner avec leurs amis, mais ont à coeur leur santé et celles des autres. En cette période qui peut être stressante pour plusieurs, ils veulent rester actifs pour les bienfaits sur leur santé, autant physique que mentale; et être membre d'un groupe, comme Trifort, qui partage des saines habitudes de vie, peut grandement aider à briser l'isolement ressentit en temps de pandémie ».