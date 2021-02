Depuis le 1er février et jusqu'au 1er mars, Procure, un organisme de bienfaisance dans la lutte contre le cancer de la prostate, invite les citoyens à participer à la 2e édition de Les Soirées du Hockey PROCURE, sous la présidence d’honneur de Dany Dubé, chroniqueur sportif et animateur de radio. Les participants courent la chance de gagner un équipement de hockey CCM ou d’amener leur équipe jouer un match au Centre Bell.

Chaque jour, 12 Québécois reçoivent un diagnostic. Il est possible de contribuer et d'incitez son entourage à soutenir les hommes atteints du cancer de la prostate et leur famille par un don ou par l’achat de la boîte Les Soirées du Hockey PROCURE, qui contient des essentiels du hockey.

Le participant (individu, équipe ou ligue) qui récoltera le plus de fonds remportera la Coupe Jean-Pagé, l’inspirateur derrière Les Soirées du Hockey PROCURE, ainsi qu’un chandail de hockey pour chaque membre de l’équipe.

Impliquez-vous en trois étapes

1. S'inscrire comme participant : une fois inscrit, il est possible de décider de relever le défi seul ou en équipe.

2. Mobilisez son entourage et récoltez des fonds: par un don ou par l’achat de boîtes Les Soirées du Hockey PROCURE.

3. Faire la passe aux réseaux sociaux : en partageant son engagement et ses souvenirs de hockey sur les réseaux sociaux avec le #LSHPROCURE.

Pour plus d'informations sur les dons et l'Organisme visiter le http://www.procure.ca/ ou appeler au 1 (855) 899 2873.