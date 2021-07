Plusieurs victoires pour l'équipe de Karting TAG Motorsport

Mathieu Demers, Louis-Jean Boucher et Louis-David Boucher capturent trois des cinq podiums de l'équipe de Karting TAG Motorsport au circuit de Karting St-hilaire.

« Nous venons de terminer la troisième étape de la Coupe de Montréal au circuit de Karting St-Hilaire. L’équipe TAG Motorsport-CRG Canada a connu un bon weekend en récoltant des trophées pour les podiums en course, a souligné Alex Tagliani, directeur/propriétaire de l’équipe de course. De bons moments et quelques déceptions ont marqué cette journée de compétition. »

Dans la catégorie Rotax Micro-Mini Max, Olivier Bernier Kuziora a fait une remontée en course pour terminer 6e. Même s’il semble avoir laissé un peu de temps sur la table, le jeune pilote a effectué une belle course. Dans la même catégorie, Louis Thomas Pelletier de Mirabel et Jérémy St-Cyr de Saint-Hilaire ont respectivement terminé 9e et 10e. Les deux pilotes de 9 ans ont amélioré leur pilotage tout au long de cette étape de la saison. À l’issue de la course finale, les deux n’étaient séparés que par quelques dixièmes de seconde.

Dans la catégorie Rotax Max Junior, Louis David Boucher de Saint-Sauveur, 12 ans, a su profiter de quelques erreurs de pilotage de son coéquipier et meneur de la course Francesco Catania d’Outremont, âgé de 14 ans, pour monter sur la plus haute marche du podium. Quant à Olivier Pichette de Terrebonne, il a terminé troisième. Pichette participait également à la course Briggs & Stratton Junior où il a fait une excellente course pour terminer quatrième. Le pilote de 12 ans a été en bagarre pour le troisième rang tout au long de l’épreuve de 15 tours avant de céder sa place à deux tours de la fin. Malheureusement, il a été exclu de la course lors de l’inspection technique.

« Le jeune pilote était un peu triste de ce dénouement, mais il était tout de même très satisfait de sa course, » a poursuivi Tagliani.

Plusieurs podiums

Dans la catégorie Rotax DD2 et DD2 Masters, le vétéran Mathieu Demers de Châteauguay a terminé troisième dans la catégorie DD2 Masters pour récolter son premier podium de la saison. Dans la catégorie combinée Shifter Masters, TM Senior et TM Masters, Louis-Jean Boucher de Saint-Sauveur, le père de Louis-David, a récolté son troisième podium en trois courses avec une troisième place en Shifter Masters après avoir gagné les deux premières épreuves de la saison le weekend précédant à ICAR. À cause d’une blessure au dos, le vétéran pilote était très souffrant à l’issue de la course. Il a mentionné avoir couru pour les points malgré la douleur afin d’en accumuler le maximum au championnat pour sauver les meubles.

Pour Tagliani, la relâche qui vient sera bénéfique pour tout le monde. « Je pense que les quelques semaines de repos qui s’en viennent arrivent à bon point pour tout le monde, autant pour les mécanos, les membres du personnel de l’équipe et les pilotes. Je vais profiter de l’occasion pour poursuivre le travail afin de nous préparer pour la prochaine course à Saint-Célestin qui va compter pour la Coupe de Montréal et le championnat canadien. »

La prochaine étape aura lieu le dimanche 8 août au circuit SC Performance de Saint-Célestin dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières.