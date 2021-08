Les Pirates champions de la division Louisville-Slugger

Les Jets de Montréal avaient un défi de taille à surmonter alors qu’ils recevaient les meneurs de la division Louisville-Slugger, les Pirates de St-Jean-sur-Richelieu. Ces derniers ont frappé tôt dans la rencontre et l’artilleur Mathieu Deneault-Gauthier a su contenir l’attaque Montréalaise dans une victoire des visiteurs par la marque de 6 à 0. Ainsi, les Pirates s’assurent de terminer au premier rang de leur division.

Les visiteurs ont ouvert la marque dès leur premier tour au bâton sur le simple de deux points de Nicolas Loiseau après le double de Joel Sebastian. Guillaume Champagne augmente l’avance de St-Jean-sur-Richelieu à la manche suivante avec un simple qui pousse au marbre Dany Deschamps, auteur d’un double. Symon Laplante et Joey Mainville ont également produits avec des coups sûrs opportuns en début de sixième manche.

Au monticule pour les Pirates, Mathieu Deneault-Gauthier a lancé une partie complète pour remporter sa troisième victoire en quatre décisions cette saison. Il n’aura concédé que quatre coups sûrs et deux passes gratuites aux Jets en plus de réussir neuf retraits sur des prises. Charles Lefebvre encaisse un premier revers cette saison alors qu’il a concédé trois points et cinq coups sûrs en quatre manches de travail. Il ajoute également quatre retraits au bâton à sa fiche. En attaque pour les locaux, Rodobaldo Diaz-Sanabria a frappé deux coups sûrs, les autres ont été obtenus par Raphaël Pelletier et Ray Mendez-Suriel.

La partie de samedi déterminante

Les Pirates (15-5) reprennent la route dès samedi soir à 19h00 alors qu’ils rendent visite aux Cascades de Shawinigan (15-5). Cette rencontre sera déterminante pour le classement final de la Ligue de Baseball Majeur du Québec. Une victoire des Cascades leur octroierait le championnat de la LBMQ.

Une défaite de ces derniers donnerait un avantage aux Pirates, mais tout ne serait pas joué. Il faudra attendre les résultats des autres rencontres à disputer des deux formations, tout comme celles des Blue Sox de Thetford Mines (13-6), qui sont toujours dans la course au titre. Les Jets (4-15), quant à eux, reviennent à domicile en fin d’après-midi dimanche alors que le Big Bill de Coaticook (11-8) sera en visite à Montréal.