Alain Poirier, 30 ans à la tête de l'entreprise Soleno

Les employés de l'entreprise Soleno, les membres du CA et d’anciens collègues ont tenu à témoigner leur reconnaissance pour le travail accompli par Alain Poirier, président de Soleno, à l’occasion de son 30e anniversaire à la présidence de l’entreprise. Cette dernière a pour mission principale de développer des solutions durables pour la maîtrise de l’eau pluviale.

C’est à l’occasion du diner de Noël annuel des employés, que s’est tenu, le 13 décembre dernier, la célébration intime de cet anniversaire unique, en présence de Claire Samson, députée de la circonscription d’Iberville et de son attaché politique, Stéphane Laroche.

Médaille de l'Assemblée nationale

En plus de faire la lecture d’une lettre de félicitations signée de la main du premier ministre du Québec, François Legault, Mme Samson a également remis une médaille de l’Assemblée nationale à Alain Poirier pour souligner son remarquable anniversaire. Les éloges ont été suivis par la diffusion d’une courte vidéo, incluant des témoignages touchants d’employés et de collaborateurs.

Élu "Personnalité d’affaires" de l’année en 2016 par la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu (CCIHR), Alain Poirier est devenu président à l’âge de 29 ans. Il est unanimement décrit par son entourage professionnel comme un "leader qui se distingue par son altruisme, son esprit d’équipe, son aisance à bien s’entourer et surtout, sa vision centrée sur un modèle d’affaires intégrant l’économie circulaire, le développement durable et l’innovation".