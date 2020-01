"LADN Montérégie" dévoile ses talents entrepreneurs

La Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie, grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et en collaboration avec ses partenaires et ses ambassadeurs, a procédé, le 22 janvier dernier au grand dévoilement des dix finalistes du concours LADN Montérégie 2020, au Impéria Hôtel et Suites à Boucherville.

Sous la présidence d'Hélène Demers, présidente de la Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie, cofondatrice et directrice générale de Scène Éthique et la présence du porte-parole de l’événement, Hugo Bouchard Beaulieu, chef d’entreprise pour Café Expert et Ma Caféine, l’événement a réuni 250 invités, qui ont été en mesure de constater jusqu’à quel point la Montérégie est plus entreprenante !

73 candidats

73 entrepreneurs de toute la région ont déposé leur candidature à l’édition 2020 du concours LADN Montérégie, qui vise à reconnaître le Leadership, l’Audace, la Détermination et l’esprit Novateur des entrepreneurs d’ici. Lors de ce dévoilement, la vivacité de la fibre entrepreneuriale des 73 entrepreneurs inscrits au concours était perceptible et bien ressentie par toute la communauté d’affaires de la Montérégie.

Il y régnait une ambiance bouillonnante d’audace, de détermination et d’encouragement à poursuivre avec conviction la voie entrepreneuriale. Encore une fois cette année, le concours est un vecteur puissant qui fait rayonner les entrepreneurs d’ici et les propulse au-delà de la Montérégie.

Les dix finalistes au concours LADN Montérégie 2020 sont (par ordre alphabétique) :

Alain Phaneuf, Phaneuf International inc., Longueuil;

Amanda Arciero, Airudi, Longueuil;

Audrey Laberge, Club Acrobate, Longueuil;

Christian Chauvin, Multisystème inc., Sainte-Julie (MRC Marguerite-D’Youville);

François-Pierre Blain, Globe Protein, Brossard (Agglomération de Longueuil);

Guillaume Verner, Équipements Vegtech inc, Sherrington (MRC Jardins-de-Napierville);

Josée Bilodeau, Ilo Mini-Maison inc., de Saint-Bruno-de-Montarville (Agglomération de Longueuil);

Karine McMullen, ODF Nutra inc., Saint-Hyacinthe (MRC des Maskoutains);

Marco Gagnon, Épurée, Saint-Jean-sur-Richelieu (MRC du Haut-Richelieu)

Maxime Brière, ABM Précision inc., Saint-Liboire (MRC des Maskoutains).

Le 25 mars 2020 : dévoilement des lauréats lors du gala LADN

La Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie invite toute la communauté d’affaires à venir rencontrer les dix finalistes, les encourager et assister au dévoilement des sept lauréats des prix LADN qui se partageront 14 500 $ en bourses, le 25 mars prochain.

Lors de ce rassemblement qui aura lieu au Centre de congrès de l’Hôtel Mortagne à Boucherville, des conférences innovantes, des ateliers interactifs, des témoignages d’entrepreneurs inspirants et du coaching express seront offerts dans une programmation distinctive composée d’invités spéciaux qui sauront influencer le cheminement des entrepreneurs de la région. Cette journée rassemblera près de 300 entrepreneurs.

Grande nouveauté cette année : afin de tisser des liens avec la communauté des entrepreneurs de la Montérégie, une plateforme web de réseautage sera disponible pour connaître le profil des participants. Pour voir la programmation et vous inscrire. La Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie remercie ses fiers partenaires financiers : le gouvernement du Québec, Filaction, la Banque de développement du Canada, Scène Éthique, ainsi que plusieurs autres partenaires et ambassadeurs que vous pouvez découvrir sur le site web.

