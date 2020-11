Ottawa annonce 1,5 milliard de dollars pour la formation de travailleurs

Ottawa annonce un investissement de 1,5 milliard de dollars dans les ententes sur le développement de la main-d'œuvre (EDMO) conclues avec les provinces et les territoires. De ce montant, 303 millions de dollars seront versés au Québec.

Ce financement s'ajoute aux 3,4 milliards de dollars fournis aux provinces et territoires en 2020-2021 dans le cadre des EDMO et des ententes sur le développement du marché du travail (EDMT).

Par cette aide, le gouvernement fédéral estime qu’il aidera les Canadiens des groupes sous-représentés et ceux des secteurs qui ont été les plus durement touchés par la pandémie, dont la construction, les transports et l'hôtellerie, à accéder rapidement à des services d’aide pour réintégrer le marché du travail.

Ces services pourraient comprendre, de la formation professionnelle, de la formation en milieu de travail, de la formation parrainée par l'employeur, de l'aide financière et des avantages sociaux, des services d’aide à l’emploi et d’orientation professionnelle et des possibilités d'emploi.

« Des millions de Canadiens sont maintenant retournés au travail après avoir perdu leur emploi au début de la pandémie, mais nous pouvons en faire bien plus. En investissant dans la formation professionnelle et les services d’aide à l'emploi, nous investissons dans notre plus grand atout : nos gens. Nous continuerons de travailler avec l'ensemble des provinces et des territoires pour relancer l'économie et aider les Canadiens à retourner au travail », a indiqué le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau.

Cette annonce faite ce vendredi s’inscrit dans le cadre du plan du gouvernement visant à effectuer le plus important investissement de l'histoire du Canada dans la formation des travailleurs.

« En collaboration avec ses homologues provinciaux et territoriaux, le gouvernement du Canada offre aux travailleurs canadiens la formation et les services d’aide dont ils ont besoin pour obtenir de bons emplois alors que notre pays se remet prudemment des impacts de la COVID-19. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons renforcer l'avenir des travailleurs et les aider à réussir alors que notre économie se relance et évolue », de dire la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough.

Selon les dernières données sur l’emploi de l'Enquête sur la population active, le marché du travail canadien a gagné 84 000 emplois en octobre 2020.

Le taux de chômage national était de 8,9 % en octobre 2020, soit une légère baisse par rapport aux taux de 9 % en septembre 2020 et de 13,7 % en mai 2020. Près de 2,4 millions de Canadiens sont retournés au travail depuis avril après avoir perdu leur emploi ou cessé de travailler pendant la pandémie.