Le Québec donnera l'alcool américain périmé plutôt que de le détruire, dit Girard

Le ministre des Finances du Québec a déclaré vendredi que 300 000 $ d'alcool américain périmé, interdit sur les tablettes de la province, seront donnés plutôt que détruits.

Les commentaires d'Éric Girard font suite à l'annonce faite plus tôt cette semaine par la Régie des alcools disant qu'elle pourrait devoir détruire certains produits périmés.

M. Girard a déclaré sur les réseaux sociaux avoir demandé à la Régie d'offrir ces produits à des fondations, à des événements caritatifs et à des écoles de formation hôtelière.

Le 4 mars, le gouvernement provincial a ordonné à la Société des alcools du Québec (SAQ) de vider ses tablettes des bouteilles d'alcool américain, en réponse aux droits de douane imposés par le président américain, Donald Trump.

M. Girard affirme que le gouvernement était prêt à perdre de l'argent avec son boycottage, sur les coûts d'entreposage, mais aussi à mesure que les produits périment.

Cependant, selon le ministre, l'interdiction a fait grimper les ventes de produits québécois de 30 à 60 %, dépendamment du type d'alcool.