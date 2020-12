Ouvert ou fermé le 25 décembre ?

Bien qu’il sera différent cette année, Noël est dans quelques heures et souvent, cela rime avec achats de dernières minutes. Pour vous assurer de ne pas être pris au dépourvu, voici la liste des commerces et services qui seront ouverts ou fermés les 24 et 25 décembre.

La plupart des commerces de détail de même que les marchés d'alimentation de grande surface seront ouverts aujourd’hui le 24 décembre.

Notez que certaines restrictions concernant le nombre d’employés peuvent être appliquées et que certains établissements pourraient fermer plus tôt. Il est donc conseillé de vérifier avant de vous rendre sur place.

Les pharmacies;

Les boutiques;

Les épiceries;

SAQ (fermeture à 17 h ou à 19 h);

SQDC (fermeture à 17 h);

Les centres commerciaux;

Les restaurants (pour emporter) et stations-service;

Certaines banques et caisses populaires

Postes Canada.

25 décembre

Ouvert Certaines pharmacies; Certains dépanneurs; Les services essentiels hôpitaux, police, pompiers, ambulance, traitement de l’eau, etc.

Fermé La SAQ; La SQDC; La plupart des épiceries; Les écocentres; Les caisses et banques



Rappelons que plusieurs commerces et entreprises seront fermés à compter de ce jeudi, et ce, jusqu’au 10 janvier inclusivement à la suite de la récente annonce du gouvernement du Québec.

Seuls les commerces jugés essentiels pourront rouvrir le 26 décembre. Pour la liste complète, cliquez ici.

Transports en commun

La ligne de train Vaudreuil-Hudson ainsi que le service d’autobus seront en service selon les horaires normalement en vigueur les fins de semaine et les jours fériés. Notez également que les déplacements seront gratuits.